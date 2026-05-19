La Universidad de Jaén (UJA) muestra las 34 obras seleccionadas del X Certamen de Microrrelato Ilustrado

Miembros del jurado - UJA

JAÉN 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) presenta en la Sala de Exposiciones del Edificio Zabaleta hasta el 26 de junio la muestra con las obras seleccionadas correspondientes al X Certamen de Microrrelato Ilustrado, convocado por el Vicerrectorado de Cultura y coordinado por la profesora María del Pilar Cordovilla (UJA), con la colaboración del Consejo Social de la UJA.

Esta iniciativa, que nació como un proyecto cultural en el curso 2016/2017, llega a su décima edición con el gran respaldo de los candidatos que presentan sus obras año tras año.

En esta ocasión, se han recibido un total de 126 obras candidatas, procedentes no solo de España sino también de Argentina, Colombia, Cuba o Ecuador, de entre las que hay diez propuestas presentadas por estudiantes de la UJA. En total, se han seleccionado 34 obras para la exposición, entre las que se elegirán las ganadoras, que se darán a conocer en la tradicional sobremesa literaria, el viernes 29 de mayo.

Con el objetivo de fomentar la creación literaria, esta actividad cultural ofrece propuestas condensadas, que giran en torno a un breve texto y a una imagen, que lo completa. Cada obra interpela, agita y lleva a mundos inexplorados, llenos de personajes, a veces, imposibles.

Entre los miembros del jurado se encuentran expertos como Ismael Amaro Martos (Departamento de Patrimonio Histórico de la UJA) y Jesús Camacho Niño (Departamento de Filología Española de la UJA).