Las universidades públicas andaluzas suspenden las clases presenciales, cierran campus y reprograman exámenes

Archivo - Fachada principal del Rectorado de la Universidad de Sevilla, en la Fábrica de Tabacos. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las universidades públicas andaluzas suspenden las clases presenciales, cierran los campus y reprograman exámenes este próximo miércoles en línea con las instrucciones anunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en prevención de los efectos de las fuertes lluvias que anuncian las previsiones meteorológicas. Tan sólo la Universidad de Almería mantiene su actividad "sin descartar" nuevas medidas en las próximas horas en caso de haber cambios en las previsiones y alertas lanzadas.

Así los han comunicado las universidades a sus respectivas comunidades. En el caso de la Universidad de Sevilla (US), la Dirección de Recursos Humanos remitirán instrucciones para garantizar, "cuando proceda", la prestación de los servicios mínimos y esenciales, así como la organización del trabajo no presencial. La Universidad de Granada (UGR) ha abogado "mantener en formato virtual" clases (posgrado y formación permanente), actividades, tutorías y revisiones de exámenes que estuvieran programadas "siempre que sea posible".

En cuanto a los exámenes presenciales de la convocatoria extraordinaria del primer semestre previstas para este miércoles se realizarán el lunes 16 de febrero en la misma localización y en el mismo horario. Se fomentará el teletrabajo "salvo para aquellas actividades esenciales" y se retrasa el comienzo del periodo docente del segundo semestre al martes 17 de febrero. No habrá comedores, ni salas de estudios ni actividades en los centros deportivos.

El Rectorado de la Universidad de Málaga (UMA), los centros e instalaciones permanecerán cerrados y serán las direcciones de cada uno de los centros los que establecerá la reprogramación de los exámenes previstos y lo comunicarán a sus estudiantes y profesorado. "Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión ante esta situación excepcional", ha trasladado la institución académica.

Córdoba ha informado de que será la Gerencia la que remitirá "instrucciones oportunas en caso de que sea necesario garantizar servicios esenciales, pero que la actividad de la universidad queda cancelada por las previsiones meteorológicas. En la misma línea, que la Pablo de Olavide y Cádiz (UCA), en esta última con alertas rojas en la zona de Grazalema, donde las precipitaciones pueden alcanzar hasta los 700 litros por metro cuadrado.

Por último, la Universidad de Jaén suspende "toda actividad académica presencial" en los campus de Las Lagunillas (Jaén) y científico-tecnológico (Linares), donde la La actividad "se reanudará con normalidad" el jueves "salvo que las condiciones meteorológicas aconsejen lo contrario, en cuyo caso se informará por los canales oficiales". La actividad del Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS) se reducirá a los servicios esenciales, que serán definidos por una instrucción de la Gerencia.