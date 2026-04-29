La vacunación reduce la mortalidad hospitalaria por infecciones neumocócicas en adultos, según un estudio de la UGR

Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. - UGR

GRANADA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de la Universidad de Granada, realizada a partir de datos de hospitales de Granada durante un periodo de nueve años, ha analizado la influencia de la vacunación, la edad y otros factores clínicos en la gravedad de la enfermedad neumocócica invasiva, una infección bacteriana grave que puede causar neumonía, meningitis o bacteriemia y que presenta una elevada mortalidad, especialmente en personas mayores o con patologías previas.

Los resultados muestran que la mortalidad hospitalaria fue del 14,4 por ciento, lo que supone aproximadamente un fallecimiento por cada siete pacientes ingresados.

No obstante, el estudio pone de manifiesto que las personas vacunadas presentaron una probabilidad significativamente menor de fallecer en comparación con aquellas que no habían recibido la vacuna antineumocócica.

Uno de los datos relevantes del estudio es que el 58,6 por ciento de los pacientes no estaba vacunado, a pesar de que más del 90 por ciento tenía indicación médica para haber recibido la vacuna.

El trabajo forma parte de la tesis doctoral de Elvira Marín Caba, especialista en medicina preventiva del Hospital Universitario Clínico San Cecilio durante el periodo de realización del estudio, tutorizada por Mario Rivera Izquierdo y José Juan Jiménez Moleón, de la Universidad de Granada.

Asimismo, el riesgo de fallecimiento fue más del doble en las personas no vacunadas, lo que refuerza el papel de la vacunación como herramienta de prevención secundaria, incluso en los casos en los que no evita la infección.

El estudio identifica además otros factores asociados a una mayor gravedad, como la edad avanzada, la residencia en centros sociosanitarios, la dependencia funcional o el ingreso hospitalario con cuadros clínicos graves, como el shock séptico.

Por otro lado, los investigadores señalan que más del 30 por ciento de los casos analizados fueron causados por serotipos de Streptococcus pneumoniae no incluidos en las vacunas actualmente disponibles, lo que subraya la necesidad de continuar avanzando en la actualización de estas estrategias preventivas.

El estudio analizó un total de 188 pacientes adultos ingresados entre 2015 y 2024 en distintos centros hospitalarios de la provincia de Granada, lo que permite ofrecer una visión amplia y actualizada del impacto de la enfermedad neumocócica invasiva en este contexto.

En Andalucía, tienen indicación de vacunación antineumocócica las personas de entre 60 y 80 años que no hayan sido vacunadas previamente, así como aquellas con enfermedades crónicas o situaciones de riesgo, independientemente de la edad, información que puede consultarse en la web del Plan Andaluz de Vacunaciones.