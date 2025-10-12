Valoración "muy positiva" del Magno Vía Crucis de Córdoba celebrado con "afluencia masiva de público"

CÓRDOBA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha realizado este domingo una valoración "muy positiva" del Magno Vía Crucis que se celebró este pasado sábado, 11 de octubre, en la ciudad con la presencia de 34 pasos de distintos puntos de la provincia y la capital con una "afluencia masiva de público, también de fuera de la ciudad".

Así lo ha destacado el portavoz del gobierno local en un audio remitido a los medios de comunicación en el que señala que, en total, este domingo se ocuparon "14.000 plazas en el aparcamiento habilitado al efecto" en El Arenal, así como que se recibió la llegada de 156 autobuses de distintos puntos de la provincia y de Andalucía, incluso de fuera de la comunidad autónoma, con ocasión de este evento.

El concejal ha destacado además "la ausencia de incidentes significativos" en materia de seguridad, y ha incidido en valorar "la afluencia masiva de visitantes", de cuyo "impacto económico" realizarán desde el Ayuntamiento "una valoración más sosegada", según ha avanzado Torrico.

Con todo, el portavoz ha destacado que este pasado sábado "hubo prácticamente un lleno en los hoteles y alojamientos turísticos de la ciudad, lo que da idea del importante número de visitantes" recibidos, y que los establecimientos donde éstos acudieron "estaban prácticamente llenos", de forma que los responsables de dichos locales "tuvieron una magnífica oportunidad también de mejorar su negocio en un día como ayer".

En esa línea, ha destacado que fueron "decenas de miles de cordobeses los que asistieron a ese sentir cofrade, a ese sentir popular, que disfrutaron de momentos únicos que todos tenemos todavía en nuestra retina y que tardaremos mucho tiempo en olvidar".

Finalmente, el portavoz del gobierno local ha defendido que, "con la coordinación de todas las administraciones", se evidencia que "Córdoba tiene la capacidad de albergar eventos de tanta importancia y afluencia masiva de público como éste, que estamos preparados, que sabemos cómo hacerlo, que los resultados son positivos".

En esa línea, Torrico ha defendido que, "cuando se planteen eventos de esa importancia, los cordobeses tienen que saber que en Córdoba somos capaces de albergarlo", y que "así vamos a seguir", teniendo además "la satisfacción de que no se ha producido ningún tipo de incidencia significativa" en materia de seguridad en este Magno Vía Crucis, "lo cual es bastante difícil", según ha subrayado el portavoz del gobierno local que dirige José María Bellido.