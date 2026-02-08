Los vecinos desalojados de Dúdar (Granada) regresan a sus viviendas ante la mejoría de la situación tras la borrasca

Los vecinos desalojados de Dúdar regresan a sus viviendas ante la mejoría de la situación. - EMA 112

DÚDAR (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha autorizado este domingo, 8 de febrero, el regreso ordenado a sus viviendas de los vecinos desalojados en prevención del municipio de Dúdar (Granada) ante la mejoría de la situación meteorológica e hidrológica en su entorno.

Así lo ha confirmado el EMA 112 en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press donde ha indicado también que solo permanecen evacuados los residentes de la Urbanización de Aguas Blancas.

Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha señalado también en esta misma red social que este regreso de los desalojados se ha producido en colaboración con personal de la Junta de Andalucía en Granada, la Diputación de Granada, agentes medioambientales de Andalucía y la Guardia Civil.

Por parte del Plan Infoca, han intervenido un total de 18 efectivos, compuesto por doce bomberos forestales, cinco vehículos de transporte y la subdirectora del Cop Granada.