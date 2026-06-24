El VI Festival de Danza Contemporánea de Vilches (Jaén) arranca este jueves con 13 propuestas hasta el sábado

Archivo - Imagen de archivo de Mario Bermúdez ejecutando una de sus piezas. - MARCAT DANCE - Archivo

JAÉN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El VI Festival de Danza Contemporánea de Vilches (Vildanza) arranca este jueves con una programación que incluye 13 piezas hasta el próximo sábado. Las actuaciones comenzarán cada tarde a partir de las 20,30 horas en el Mirador de la Esperanza, uno de los enclaves más singulares de esta localidad jiennense.

El Ayuntamiento y Marcat Dance impulsan desde 2020 esta cita que mantiene su esencia: acercar la creación contemporánea a la ciudadanía desde un contexto rural, fuera de los circuitos habituales, y convertir el entorno de Vilches en parte activa de la experiencia escénica.

El Mirador de la Esperanza volverá a ser el escenario principal del festival, cuyas propuestas tienen acceso libre hasta completar aforo. Allí, las piezas se encontrarán con la luz del atardecer, "generando una experiencia que trasciende el formato convencional de exhibición".

La compañía Marcat Dance, fundada en Vilches por Mario Bermúdez y Catherine Coury, sigue al frente de la dirección artística de Vildanza, cuya vocación como proyecto abierto, diverso y conectado con distintas formas de entender el movimiento se refuerza con la presencia de intérpretes y compañías nacionales e internacionales.

Así, Vildanza 2026 incluye 13 piezas, con artistas y compañías procedentes de distintos puntos de España --con representación de Andalucía, Madrid, Canarias, Asturias y Navarra-- y de países como Italia, Alemania, Israel, Taiwán y Francia. La cita apuesta por formatos breves, lenguajes diversos y obras concebidas desde distintas sensibilidades coreográficas.

El programa comienza este jueves con 'Lo que tus ojos ven (Solo de ida y vuelta)', de Isabel Vázquez, una creación andaluza interpretada en formato solo. A continuación, Carlos Aller y Cecilia Bartolino presentarán 'Saudade de ti', pieza vinculada a Alemania e Italia. Después llegará 'Pies de Gallina', de Ana F. Melero y Luna Sánchez, y finalizará con 'Pulsaciones x Minuto', de la Joven de Danza 180 / Los que Faltaban, formación madrileña que pondrá en escena una obra para cinco intérpretes.

El viernes, el espacio escénico acogerá 'Cuentas Corrientes', de Jessica Castellón y Boris Orihuela; seguida de 'A Ojo', creación de Carmen Fumero y Dácil González llegada desde Canarias. Tras esta actuación tendrá lugar un encuentro con el público.

Esta segunda jornada continuará con 'Desvelo', del creador madrileño Alejandro Moya, y se cerrará con 'Silent Echoes', pieza de Guy Shomroni y Anabel Barotte, con origen en Israel y Asturias.

El sábado empezará con 'Miss Shape', de I-Han (Taiwán), al que seguirá la compañía navarra Led Silhouette con 'Los Perros'. El creador francés Jeremy Alberge llevará a escena 'Bill T', y Hung Dance, también desde Taiwán, presentará 'Push and Pull'. El cierre de esta sexta edición de Vildanza estará a cargo de Marcat Dance, con un pequeño adelanto de la nueva pieza en la que trabajan actualmente.

ACTIVIDADES PARALELAS

Junto a la programación escénica, el festival desplegará una serie de actividades paralelas que amplían su dimensión y "refuerzan su carácter como espacio de aprendizaje, intercambio y participación". Es el caso del curso previsto con Marcat Dance en la mañana de este jueves.

El viernes, la agenda comenzará con un curso con Guy, seguido de una performance. Posteriomente, tendrá lugar La Duda Metódica, un espacio dedicado al diálogo y la reflexión en torno a la creación escénica protagonizado por Isabel Vázquez y Ruth Rubio, organizada en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

El sábado, la actividad paralela incluirá un curso con Jeremy, una visita guiada a Vilches y la proyección del documental 'Decían que aquí no había na' en el Teatro Miguel Hernández.

"Vildanza reafirma su voluntad de seguir creciendo desde la raíz: desde Vilches, desde la comunidad y desde una manera de entender la danza como lenguaje compartido", se ha destacado desde la organización.

En esta edición, el festival está organizado por Ayuntamiento de Vilches, la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía, Red Cielo Abierto-Inaem, Marcat Dance con la colaboración de Guardián de los Trofeos y la Universidad de Jaén.