Vicente Amigo y Brothers in Band agotan entradas las tres noches del ciclo previo del Festival de la Guitarra

Vicente Amigo actúa en el ciclo previo del Festival de la Guitarra. - FESTIVAL DE LA GUITARRA

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba ha dado comienzo con la primera actuación de su ciclo previo de la mano de Vicente Amigo, quien ha actuado en la noche de este pasado jueves en el Gran Teatro. Además, Amigo repite este viernes y el ciclo previo culmina el sábado con Brothers in Band, registrando los tres conciertos llenos absolutos antes de que el programa oficial arranque el 1 de julio.

Según informa el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) en una nota, el festival despliega su programa del 1 al 11 de julio en los escenarios más singulares de la ciudad. Pero, antes de que sonara la primera nota del ciclo previo, el festival ha abierto este jueves su programación con la inauguración de la exposición 'Antología Visual de la Guitarra' en la Sala Galatea de la Casa Góngora, donde permanecerá hasta el 19 de julio.

La muestra reúne 28 fotografías de gran formato --una por autor-- seleccionadas de la colección que el propio festival generó entre 1992 y 2023 a través de siete convocatorias internacionales. El resultado es una colección de 174 obras realizadas por 28 artistas de Argentina, España, Francia, Italia y Escocia, custodiada en el Archivo Municipal de Córdoba y considerada la única en el mundo dedicada íntegramente a la guitarra.

"Córdoba tiene la colección fotográfica sobre la guitarra más importante del mundo. Un hecho que pocos conocen y que este festival ha preservado durante décadas", ha subrayado la presidenta del IMAE y teniente de alcalde de Cultura, Isabel Albás, resaltando que "45 años dan para mucho".

Este tiempo, ha proseguido Albás, da "para conciertos memorables, para artistas que han cambiado la historia de la guitarra. Pero también dan para esto: para tener entre las manos una colección irrepetible, hecha desde Córdoba y para el mundo" y que ahora se le devuelve a la ciudad.

Por su parte, el comisario de la exposición, Pepe Gálvez, ha reunido en la muestra obras en las que fotografía y guitarra se fusionan en un mismo lenguaje artístico que trasciende los géneros musicales y atraviesa culturas.

VICENTE AMIGO

La elección de Vicente Amigo para inaugurar el ciclo previo de esta edición conmemorativa tiene una lógica que va más allá del cartel. Dos veces ganador del Grammy Latino --por 'Ciudad de las ideas' (2001) y 'Memoria de los sentidos' (2017), este último también nominado a los Grammy americanos--, poseedor de la Medalla de Oro de las Bellas Artes y del Premio Ondas, el guitarrista ha recorrido el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro Real de Madrid y el Liceu de Barcelona, trabajado junto a Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar, y participado en el mítico álbum Omega de Enrique Morente.

Hijo Adoptivo de Córdoba, Vicente Amigo encarna buena parte de lo que este festival ha construido a lo largo de cuatro décadas. Sus dos noches en el Gran Teatro ponen el listón desde el primer momento.

BROTHERS IN BAND

El 27 de junio, también en el Gran Teatro, cierra el ciclo previo con Brothers in Band y su Dire Straits-Brothers in Arms 40th Anniversary Tribute Tour. El proyecto de Angelo Fumarola no se limita a reproducir el estilo guitarrístico de Mark Knopfler: captura también su postura, su gestualidad, la forma en que la emoción llega al público sin artificios.

Tras recorrer Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido, Colombia y México, la propuesta llega a Córdoba recreando la monumental gira de 1985-1986 que convirtió a Dire Straits en uno de los grandes nombres del rock mundial. Tres sold out en tres noches consecutivas en el mismo escenario antes de que empiece julio.

ONCE DÍAS DE PROGRAMACIÓN

A partir del 1 de julio, el festival organizado por el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba despliega su programa entre el Gran Teatro, el Teatro de la Axerquía, el Teatro Góngora, el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, el Bulevar del Gran Capitán, el CSM Rafael Orozco y la Casa Árabe. El flamenco articula el núcleo de la programación.

Paco Peña abre el festival el 1 de julio con 'Solera' --cinco estrellas en publicaciones como 'The Reviews Hub' o 'Culture Whisper'--, producción concebida con la dirección de Jude Kelly, exdirectora del Southbank Centre de Londres. José Antonio Rodríguez, Rycardo Moreno y Juanfe Pérez completan el bloque de guitarra flamenca contemporánea.

El programa alcanza dos momentos de dimensión histórica en el cierre del 11 de julio: el estreno absoluto de 'La Reina Blanca', gala homenaje a Blanca del Rey con dramaturgia de Paco López --que coincide con el 70 aniversario del Concurso Nacional de Arte Flamenco y el 40 aniversario de la reinauguración del Gran Teatro--, y 'Omega. 30 Aniversario', estreno absoluto del proyecto con el que Enrique Morente y Lagartija Nick transformaron el flamenco en los años 90, que regresa ahora liderado por Kiki Morente con Israel Galván en escena.

El 10, 'Paco de Lucía Legacy' reúne a Josemi Carmona, Diego del Morao, Juan Habichuela Nieto, Farru, Duquende, María Terremoto y Chano Domínguez, entre otros. El bloque de rock y pop suma a Love of Lesbian --que presenta el 1 de julio 'Ejército de Salvación', su décimo álbum, en vísperas del cierre de su gira--, Los Planetas, Loquillo con 'Corazones Legendarios', Luz Casal, Warcry, Angelus Apatrida y Siloé.

El 3 de julio, el Gran Teatro acoge el estreno absoluto de 'Ciclos 5.0. El Periplo de las Heroínas' de Teddy Bautista, ópera electrónica de gran formato con 18 artistas en escena. El jazz sitúa al bajo eléctrico en el centro del programa con Stanley Clarke --cuatro Grammy y NEA Jazz Master-- y MonoNeon, a quien Flea ha señalado como el mejor bajista eléctrico del mundo. Leonor Watling y Leo Sidran presentan 'Leo & Leo' en el Teatro Góngora el 10 de julio.

GUITARRA CLÁSICA

La guitarra clásica reúne a Manuel Barrueco, María Esther Guzmán, David Russell y Juan Manuel Cañizares. El programa formativo arranca el 30 de junio con el primer encuentro de La Guitarra Cuenta en la Sala de Telares del Gran Teatro, en el que Paco Peña abre un ciclo de conversaciones con los propios artistas del cartel.

Los cursos --con Manuel Barrueco, María Esther Guzmán, David Russell, Paco Serrano, Manolo Franco, Rosario la Tremendita y Pablo Salinas como docentes-- se desarrollan del 2 al 11 de julio en el CSM Rafael Orozco y completan una propuesta que, desde los orígenes del festival, concibe la transmisión como parte inseparable del proyecto.