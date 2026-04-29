Vicente Amigo y Siloé cuelgan el cartel de entradas agotadas en el 45º Festival de la Guitarra de Córdoba

Archivo - Un concierto del Festival de la Guitarra en una imagen de archivo. - IMAE - Archivo

CÓRDOBA 29 (EUROPA PRESS)

El Festival de la Guitarra de Córdoba encara su 45ª edición con los primeros llenos ya confirmados: Vicente Amigo ha agotado las dos noches del ciclo previo, mientras Siloé ha colgado el cartel de entradas agotadas para el 5 de julio.

Así lo ha indicado la organización del festival en una nota en la que ha detallado que del 1 al 11 de julio, Córdoba se convierte en escenario: el Gran Teatro, el Teatro Góngora, el Teatro de la Axerquía y el Patio de Naranjos de la Mezquita-Catedral componen durante más de dos semanas el gran mapa sonoro de la ciudad.

A modo de prólogo, los días 25 y 26 de junio arranca un ciclo previo con Vicente Amigo, Hijo Adoptivo de Córdoba, dos veces ganador del Grammy Latino, poseedor de la Medalla de Oro de las Bellas Artes y una de las grandes figuras del flamenco contemporáneo. El guitarrista es hoy uno de los embajadores artísticos más reconocidos de Córdoba en el mundo, y su presencia en el preámbulo del Festival no es un gesto de protocolo: es una declaración de principios. Ambas noches cuentan ya con todas las localidades agotadas.

El día 27, Brothers in Band presenta por su parte el '40th Anniversary Tribute Tour de Brothers in Arms', homenaje al álbum icónico de Dire Straits, con la guitarra de Mark Knopfler como hilo conductor.

Ya en julio, la programación se abre oficialmente al mundo el día 1 con Paco Peña y su espectáculo 'Solera'. El 3 de julio, Teddy Bautista estrena en absoluto 'Ciclos 5.0. El Periplo de las Heroínas'.

La programación flamenca adquiere en esta edición una dimensión singular, atravesada por el diálogo entre legado, celebración y renovación. El sábado 4 de julio, José Antonio Rodríguez Quinteto despliega la profundidad de la guitarra flamenca contemporánea, mientras el día 6 Rycardo Moreno aporta su propia voz dentro del género con Flamenco Moreno.

El día 10, Paco de Lucía Legacy rinde homenaje al guitarrista algecireño considerado el más grande de la historia del género con la complicidad al toque de Josemi Carmona, Diego del Morao, Juan Habichuela Nieto, Antonio Rey y Antonio Sánchez; el piano de Chano Domínguez y las voces de Duquende, Sandra Carrasco, David de Jacoba y María Terremoto. Al bajo, Joni Losada; al cajón, Israel Suárez 'Piraña' y en el baile, Farru.

Y el 11, en una noche que reparte el evento entre dos escenarios simultáneos, se estrena 'La Reina Blanca', gala homenaje a Blanca del Rey con dramaturgia y dirección de Paco López. La bailaora y coreógrafa celebra su 80º aniversario en un espectáculo que conmemora también el 70º aniversario del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba y el 40º aniversario de la reinauguración del Gran Teatro.

Sobre las tablas del Teatro Axerquía, 'Omega. 30 aniversario' pondrá el broche final en su segunda parada --la primera en Andalucía-- y con la gira recién iniciada. El proyecto con el que Enrique Morente y Lagartija Nick transformaron el flamenco en los años noventa regresa treinta años después liderado por Kiki Morente.

La 45ª edición congrega, asimismo, en una misma semana una cumbre de la guitarra clásica contemporánea: Manuel Barrueco (2 de julio), María Esther Guzmán (5 de julio) y David Russell (9 de julio), galardonado con el Grammy Latino, en su programa Viaje musical por España: tres generaciones y tres formas de entender el repertorio que rara vez coinciden en un mismo cartel, todas ellas en el Teatro Góngora.

A esa misma semana pertenece uno de los estrenos más esperados de la edición: el día 8, Juan Manuel Cañizares presenta con la Orquesta de Córdoba, bajo la dirección de Salvador Vázquez, su transcripción para guitarra de 'Noches en los jardines de España' de Manuel de Falla.

JAZZ, BAJO ELÉCTRICO Y FUSIÓN DE LENGUAJES

El festival reúne en días consecutivos tres formas radicalmente distintas de entender el bajo eléctrico. Stanley Clarke (5 de julio) es el ejemplo más contundente: cuatro veces ganador del Grammy, NEA Jazz Master y el primer bajista de la historia en encabezar giras en solitario vendiendo recintos en todo el mundo.

MonoNeon (6 de julio), considerado uno de los mejores bajistas eléctricos del mundo, llega con el Grammy ganado junto a Nas. Juanfe Pérez (7 de julio), con 'Eléctrica Jondura', completa el trío desde el flamenco para establecer un juego de espejos. Cardamom Trío y Linda Alahmad presentan el día 8 'Cuando sale el sol', un concierto patrocinado por Casa Árabe.

Y el 10, Leonor Watling y Leo Sidran presentan 'Leo & Leo': un encuentro de jazz elegante y canción de autor que desplaza la música hacia otros territorios.

POP Y ROCK

El programa de pop y rock recorre el género en todas sus texturas y generaciones. Lo inaugura el 1 de julio Love of Lesbian, una banda que ha construido uno de los universos más personales de la música en castellano de las últimas dos décadas. Al día siguiente, Sanguijuelas del Guadiana --el trío extremeño producido por Infarto Producciones y uno de los fenómenos de la nueva escena nacional-- comparte noche con Aslándticos, que celebra en casa el 20 aniversario de su debut.

El día 3, Los Planetas llevan al escenario un directo concebido como rito de comunión, donde la electricidad, el ruido y la psicodelia disuelven los límites entre banda y público. El 4, Warcry y Ángelus Apatrida protagonizan la noche del metal --heavy y thrash en primer plano--, ampliando el marco habitual del Festival hacia un público fiel e internacional.

El día 5, Siloé --cuya música fue recomendada públicamente por Coldplay y que en 2024 superó los cien conciertos en España-- desembarca con 'Santa Trinidad', el trabajo que ha consagrado al trío vallisoletano como una de las mejores bandas en directo del país, con todas las entradas agotadas. Luz Casal protagoniza una noche de madurez artística y libertad la jornada del 8, compartiendo cartel con Nat Simons y Aurora Beltrán en dos propuestas artísticas que dialogan desde distintas miradas del rock.

Además, el día 9, Loquillo llega con 'Corazones Legendarios': casi cinco décadas de escenarios y una mitología construida concierto a concierto.

CÓRDOBA COMO ESCENARIO

El día 7 de julio, con entrada por invitación y en colaboración con el Cabildo Catedral de Córdoba, Bako Jovanovic, Mozes Rosenberg y Marko Markovic actúan en el Patio de Naranjos de la Mezquita-Catedral, el espacio más evocador de Córdoba y símbolo universal del encuentro entre civilizaciones. Un escenario en el que la historia no es decorado, sino parte de la actuación.

En esa misma vocación de abrirse y mirar al futuro, el Festival se expande también con la programación infantil del Boulevard del Gran Capitán 'Qué raro ¿verdad?', de la Compañía Hermanos Infoncundibles (4 de julio), y 'Rodeo', de La Banda de Otro (5 de julio), ambos de entrada libre, reforzando su compromiso de formar espectadores, no solo de convocarlos.

PROGRAMA FORMATIVO

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba es también una institución de aprendizaje. Su programa formativo, desarrollado en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, convierte a los propios artistas del cartel en docentes: Manuel Barrueco, María Esther Guzmán y David Russell en guitarra clásica; Paco Serrano y Manolo Franco en guitarra flamenca; Rosario la Tremendita en un laboratorio creativo sobre voz e instrumento; y Pablo Salinas en un curso sobre guitarras, robots e inteligencia artificial.

Inmaculada Aguilar y Javier Latorre completan el programa con clases magistrales de baile, y Hames Bitar (laudista) imparte una sesión sobre el laúd árabe en Casa Árabe. El ciclo La guitarra cuenta cierra ese círculo entre escenario y aula: encuentros gratuitos, abiertos al público cordobés, en los que Paco Peña, Teddy Bautista, José Antonio Rodríguez, Juan Manuel Cañizares y Blanca del Rey comparten sus procesos creativos en un formato de diálogo abierto al alumnado.