La VIII Cena Solidaria 'Hermano Bonifacio', organizada por el Hospital San Juan de Dios, reconocerá al Córdoba CF

Presentación del cartel de la VIII Cena Solidaria ‘Hermano Bonifacio’. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La solidaridad volverá a vestirse de gala con la celebración de la VIII Cena Solidaria 'Hermano Bonifacio', organizada por el Hospital San Juan de Dios de Córdoba, que tendrá lugar el próximo miércoles 24 de junio, a las 21,00 horas, en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba.

En esta edición, según ha informado el Hospital en una nota, se reconocerá el compromiso social del Córdoba CF, que será distinguido como entidad solidaria durante la velada, por su colaboración con la Obra Social del Hospital y su "implicación real con iniciativas sociales y solidarias", alineada con los valores de la Orden Hospitalaria.

La cita se consolida como uno de los grandes encuentros solidarios de la ciudad, pues el año pasado reunió a 740 asistentes, entre los que se encontraban representantes de todas las administraciones, así como del sector empresarial y social de Córdoba, reflejando el respaldo de la sociedad cordobesa a la labor social que desarrolla el Hospital.

Durante la presentación este miércoles de la Cena, el director gerente del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, Horacio Pijuán, ha agradecido el apoyo del Círculo de la Amistad en este evento, y ha animado a la ciudadanía a sumarse a esta nueva edición, ya que, "la Cena Solidaria 'Hermano Bonifacio' es, sobre todo, un gesto de compromiso con las personas que más lo necesitan. Cada año sentimos el apoyo de Córdoba, de sus instituciones, empresas y ciudadanos, y ese respaldo es el que nos permite seguir desarrollando nuestra Obra Social".

Pijuán ha subrayado, además, que la alta participación registrada en anteriores ediciones "pone de manifiesto que Córdoba es una ciudad solidaria, sensible y comprometida", y ha incidido en la importancia de seguir sumando apoyos para mantener y reforzar los distintos programas sociales que configuran la Obra Social 'Hermano Bonifacio'.

"Detrás de cada dato hay personas y familias que atraviesan momentos difíciles. Iniciativas como esta cena nos ayudan a dar una respuesta cercana y digna, que forma parte de nuestra manera de entender la Hospitalidad", según ha remarcado Pijuán.

6.350 PERSONAS ATENDIDAS

Por su parte, el superior del centro de la Orden Hospitalaria en Córdoba, Isidoro Santiago, ha explicado que "durante 2025, la Obra Social 'Hermano Bonifacio' ha atendido a 6.350 personas, pertenecientes a 1.257 familias, entre las que se encuentran 560 menores. Esta labor se ha traducido en la entrega de 14.150 prendas de ropa y calzado, y de 160.200 kilos de alimentos, a través de los distintos programas de apoyo que el Hospital desarrolla de manera continuada".

Además, el hermano Isidoro Santiago ha destacado la puesta en marcha, durante el pasado año, del programa de acompañamiento a domicilio de personas mayores "que viven la lacra de la soledad no deseada" y que actualmente atiende a una veintena de usuarios en esta situación.

Dichos programas pueden llevarse a cabo, aparte de por los recursos propios y por las acciones solidarias organizadas por el Hospital, gracias también al apoyo de instituciones y particulares, como el Ayuntamiento de Córdoba; la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (mediante las ayudas del IRPF) o la Diputación de Córdoba. A esto se suman "los socios/bienhechores, las empresas amigas y la labor del voluntariado, que es fundamental para desarrollar todas estas iniciativas".

Por su parte, para el presidente del Real Círculo de la Amistad, Nicolas de Bari Millán, "es un auténtico orgullo para esta institución poder colaborar un año más con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y con su Obra Social 'Hermano Bonifacio', una labor humanitaria de enorme calado que merece todo el respaldo de la sociedad cordobesa".

"El Real Círculo de la Amistad --ha añadido-- abre una vez más sus puertas para acoger esta cena solidaria, que ya forma parte indiscutible del calendario benéfico de nuestra ciudad y que en cada edición reúne en nuestros salones a cientos de cordobeses comprometidos con quienes más lo necesitan".

Ha subrayado, además que "desde las instituciones, sean públicas o privadas, tenemos la obligación moral de prestar nuestro apoyo a obras sociales como esta. Después de tantas ediciones celebradas con extraordinario éxito en esta casa, podemos decir con satisfacción que la Cena Solidaria Hermano Bonifacio se ha convertido ya en una cita imprescindible para Córdoba, y para el Real Círculo de la Amistad es un honor seguir siendo el escenario que la acoge".

Para aquellas personas que no puedan asistir al evento, cuyas entradas pueden adquirirse desde ya en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba, se habilitará una fila 0 a través de la cual será posible colaborar con esta iniciativa solidaria mediante donativo en la cuenta ES31 2100 8688 7602 0007 7676.