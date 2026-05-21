Archivo - El violinista Ara Malikian hará parada en la plaza de toros de Granada con su espectáculo 'Intruso' el 13 de septiembre - PROEXA - Archivo

GRANADA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Toros de Granada acogerá el domingo 13 de septiembre el concierto de Ara Malikian, una de las figuras más reconocidas del violín a nivel internacional, que visitará la ciudad dentro de su nueva gira mundial. Así, la capital nazarí se convierte en parada obligada para el artista, que ya ha desplegado su virtuosismo en varias ocasiones en la ciudad. Las entradas ya están a la venta.

Nacido en Beirut en 1968, Malikian es uno de los violinistas más destacados del panorama internacional. De origen libanés y ascendencia armenia, su infancia estuvo marcada por la guerra civil, un contexto en el que encontró en la música un refugio y una forma de expresión.

Con apenas 12 años ofreció su primer gran concierto y, dos años después, obtuvo una beca del Gobierno alemán que le permitió formarse en la Hochschule für Musik und Theater de Hannover. Posteriormente, continuó sus estudios en la Guildhall School of Music and Drama de Londres.

Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por una intensa actividad internacional, con actuaciones en escenarios como el Teatro Real de Madrid o el Royal Albert Hall de Londres. Su estilo, que fusiona la tradición clásica con influencias de múltiples culturas, le ha valido el reconocimiento de crítica y público, así como una conexión muy especial con audiencias de todo el mundo.

En los últimos años, Malikian ha desarrollado giras de gran alcance como 15 o Royal Garage World Tour, espectáculos en los que ha reforzado su identidad artística: una forma de entender el violín desde la emoción, la libertad interpretativa y el diálogo entre culturas.

Ahora, con su nuevo espectáculo 'Intruso', el violinista propone un recorrido musical por su vida, sus raíces y sus influencias. La propuesta combina repertorio clásico, composiciones propias y melodías tradicionales interpretadas con una personalidad escénica inconfundible.

La cita se enmarca en la programación de 2026 de la Plaza de Toros de Granada, que cuenta con más de una veintena de espectáculos confirmados y una propuesta que se extiende desde abril hasta octubre. Así, el coso granadino se consolida como uno de los grandes escenarios de la música en vivo en España.

Entre los conciertos programados por Proexa para este espacio se encuentran Pablo Alborán, el 26 de junio; Danny Ocean, el 9 de julio, y Sting, el 15 de julio, (ambos en el marco del ciclo 1001 Músicas - CaixaBank) y Hombres G, el 19 de septiembre.