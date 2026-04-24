Visitas, charlas, cuentacuentos y una muestra recordarán a Mariana Pineda en el 195 aniversario de su ejecución

La concejala de Educación, Empleo e Igualdad, Encarnación González, ha presentado el programa de actividades en torno al 195 aniversario de la ejecución de Mariana Pineda. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha preparado una extensa programación con actividades culturales y educativas para todas las edades para conmemorar el 195 aniversario de la ejecución de Mariana Pineda, símbolo local y nacional de la lucha por la libertad y la igualdad.

Así, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes el programa de propuestas que se desarrollarán durante todo el mes de mayo en torno a la figura de la heroína liberal, con el Centro Europeo de las Mujeres Mariana Pineda como espacio vertebrador.

Este centro, ubicado en la que fuera su última residencia, ofrecerá visitas guiadas, conferencias, cuentacuentos para escolares y la exposición Mariana y su tiempo, que propone un interesante recorrido por la España de la época de Mariana a través de su propia biografía.

Según ha avanzado la concejala de Educación, Empleo e Igualdad, Encarnación González, la cita central de la programación tendrá lugar el martes 26 de mayo, fecha en la que se celebrará la ofrenda floral en la tumba de la cripta de la Catedral donde está enterrada la heroína y el tradicional acto institucional en la Plaza Mariana Pineda.

Este homenaje será presidido por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y contará con la participación de una nutrida representación del Consejo Municipal de la Mujer. Además, tal y como ha indicado, este año desfilará por primera vez la réplica del arca que conserva los restos de Mariana Pineda, especialmente construida para la ocasión y para preservar la pieza original de casi dos siglos de antigüedad.

Además, la edil ha avanzado cuatro visitas guiadas los días 5, 7, 19 y 21 por algunos espacios emblemáticos asociados a la figura de Mariana Pineda, así como el paseo literario y biográfico con siembra de libros el 24 de mayo con una ruta organizada por el Club de los Libros Perdidos en colaboración con +Q2 Cultura Abierta desde la casa natal de la heroína, en Carrera del Darro, hasta el Centro Europeo de las Mujeres y en la que se leerán fragmentos de su romance y se distribuirán libros.

El programa también cuenta con una conferencia el martes 12 de mayo impartida por Miguel Luis López Guadalupe y otra el jueves 14 de mayo a cargo de la investigadora y doctora en Historia del Arte Encarna Hernández López en la que, bajo el título 'Granada en tiempos de Mariana Pineda: espacios femeninos en el Antiguo Régimen', analizará la intervención de las mujeres en el urbanismo y las edificaciones de la Granada del siglo XIX.

La programación también tendrá hueco para los más pequeños gracias a ocho cuentacuentos los días 8, 11, 12, 13, 19 y 20 de mayo en diferentes centros y en los que, de la mano de Maripimienta y de Mariángeles Borghini y Manuel Vaca, se dará a conocer la figura de Mariana Pineda entre el alumnado de Educación Infantil y Primaria.

El ciclo de actividades concluirá el miércoles 27 de mayo en el Teatro Isidro Olgoso del Zaidín con una muestra de teatro aficionado de mujeres en los que los grupos de los talleres de teatro Mujeres a Escena de la Casa Mariana Pineda y el Grupo Motor de Mujeres de La Chana pondrán en escena, respectivamente, las obras 'Sindicato de princesas' escrita y dirigida por Sonia Moreno y las piezas 'Flores de umbría', 'Entre rejas', 'El despertar' y 'Mujeres de vida fácil', dirigidas todas ellas por Mariángeles Borghini.

"Esta programación es una oportunidad no solo para rendir tributo a Mariana, sino también para profundizar en su legado y acercarlo a toda la ciudadanía desde la cultura, el arte, la historia y la educación", ha apuntado González, para quien "el conocimiento de la vida de Mariana Pineda, su compromiso con la causa liberal y los valores de libertad, ley e igualdad que encarna, están hoy más vigentes que nunca".

XII PREMIO MARINA PINEDA

Junto al programa de actividades, también está en marcha la convocatoria de la XII edición del Premio Mariana Pineda a la Igualdad entre Mujeres y Hombres, una iniciativa que tiene como finalidad reconocer públicamente la labor de personas y entidades comprometidas con la defensa de los derechos y oportunidades en igualdad.

La concejala ha destacado que este reconocimiento "es una muestra del compromiso firme y sostenido del Ayuntamiento de Granada con la igualdad real y efectiva", al tiempo que ha señalado que "visibilizar el trabajo que se realiza desde distintos ámbitos es clave para seguir avanzando hacia una sociedad más justa".

Impulsado a través del Consejo Municipal de la Mujer, el galardón se enmarca en las políticas públicas municipales orientadas a fomentar la participación social de las mujeres, reconocer su contribución en todos los ámbitos y promover una cultura basada en la igualdad.

La convocatoria contempla dos modalidades: una individual, dirigida a personas físicas mayores de edad, y otra colectiva, destinada a entidades jurídicas, especialmente asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. Podrán optar al premio aquellas candidaturas que destaquen por su trayectoria en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en ámbitos como el educativo, social, económico, cultural o político.

Asimismo, cualquier persona podrá proponer como candidata tanto a una persona física como a una entidad que haya destacado por su labor en la ciudad de Granada en favor de la igualdad. Entre los criterios de valoración, el jurado tendrá en cuenta aspectos como la trayectoria desarrollada en los últimos años, la capacidad de transformación social de las iniciativas impulsadas, el grado de innovación y la integración de la perspectiva de género en las actuaciones.

El plazo de presentación de candidaturas va a permanecer abierto hasta el próximo lunes 27 de abril y, junto a las solicitudes, se deberá adjuntar una memoria justificativa, así como de la documentación acreditativa de los méritos alegados. El fallo del jurado se hará público antes del 20 de mayo y la entrega de los premios tendrá lugar el 21 de mayo en el Patio del Ayuntamiento en un acto institucional que contará con la presencia de la Corporación municipal y que se integra en la programación organizada con motivo del Día de Mariana Pineda.

González ha animado a la ciudadanía, colectivos y entidades a presentar candidaturas, destacando que "este premio no solo reconoce trayectorias ejemplares, sino que también sirve de estímulo para continuar impulsando iniciativas que contribuyan a eliminar las desigualdades".