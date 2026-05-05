Vithas Granada incorpora una técnica que reduce el estómago sin cirugía y ayuda a "silenciar el hambre" en una sesión

Vithas Granada incorpora una técnica que reduce el estómago sin cirugía y ayuda a “silenciar el hambre” en una sola sesión - VITHAS GRANADA

GRANADA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Granada refuerza su apuesta por la innovación en el tratamiento de la obesidad con una nueva estrategia de endoscopia bariátrica y metabólica que permite actuar, en un solo procedimiento, sobre dos de los principales mecanismos implicados en el exceso de peso: la capacidad del estómago y la sensación de hambre.

La técnica, pionera en Granada, combina la reducción de estómago sin cirugía mediante gastroplastia endoscópica en manga con la ablación de la mucosa del fundus gástrico, una zona del estómago estrechamente relacionado con la producción de grelina, una de las hormonas más importantes en la regulación del apetito.

De este modo, el procedimiento busca un doble efecto: reducir el tamaño funcional del estómago para favorecer una saciedad más precoz y, al mismo tiempo, disminuir la señal de hambre generada en el propio estómago.

Según explica el doctor Carlos Marra-López, especialista en Aparato Digestivo y referente en endoscopia bariátrica y metabólica en el Hospital Vithas Granada, los primeros estudios clínicos publicados por centros internacionales de referencia apuntan a que esta combinación de técnicas puede alcanzar resultados de pérdida de peso cercanos a los de la cirugía bariátrica, aunque sin resección gástrica, sin cicatrices abdominales y con una recuperación habitualmente más rápida.

"La obesidad es una enfermedad compleja en la que no solo influye el tamaño del estómago, sino también cómo responde el organismo al hambre, la saciedad y la regulación metabólica. La gran novedad de este enfoque es que permite actuar sobre dos mecanismos fundamentales en un único procedimiento, ofreciendo una alternativa más completa y personalizada para pacientes seleccionados", expone.

En términos sencillos, este abordaje permite reducir el estómago sin cirugía y ayudar a "silenciar el hambre del estómago" en una sola sesión endoscópica, sin incisiones externas y con un enfoque mínimamente invasivo.

NUEVA GENERACIÓN DE TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA OBESIDAD

La gastroplastia endoscópica en manga se ha consolidado en los últimos años como una alternativa eficaz y segura para pacientes con obesidad que buscan perder peso sin recurrir a cirugía. La incorporación de la ablación de mucosa gástrica supone un nuevo paso en la evolución de la endoscopia bariátrica, al añadir una acción complementaria sobre uno de los principales desencadenantes biológicos del hambre.

El potencial de esta estrategia radica en ser menos invasiva, una recuperación funcional más rápida y ausencia de cirugía abierta o laparoscópica. Como indica el doctor Marra-López, "hoy podemos plantear un tratamiento que no solo reduzca el estómago sin cirugía, sino que además ayude a disminuir el hambre desde el propio estómago, todo ello en una sola intervención en pacientes adecuadamente seleccionados".

El hospital Vithas Granada cuenta con un equipo multidisciplinar para un abordaje integral y personalizado de la obesidad compuesto por especialistas en aparato digestivo, cirujanos, endocrinos, psicólogos y nutricionistas.

Además, la Unidad de Obesidad de Vithas Granada pone a disposición de los pacientes todas las técnicas y tratamientos actualmente disponibles frente a la obesidad, desde opciones médicas y nutricionales hasta los procedimientos endoscópicos y la cirugía bariátrica, adaptando cada intervención a las características y necesidades individuales.

Al ser una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, cualquier procedimiento debe integrarse dentro de un modelo de atención global e individualizado que incluye valoración médica especializada, seguimiento clínico, soporte nutricional y acompañamiento permanente, con el objetivo de favorecer no solo la pérdida de peso, sino también la mejora de la salud metabólica, la calidad de vida y el control de las enfermedades asociadas.

Con la incorporación de esta nueva técnica, el Hospital Vithas Granada consolida su posicionamiento en el tratamiento integral de la obesidad, ofreciendo un enfoque completo que abarca todas las alternativas terapéuticas y se adapta a las necesidades reales de cada paciente.