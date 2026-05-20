Voluntariado de toda España se suma al dispositivo especial de Cruz Roja para la Feria de Córdoba 2026

Dispositivo de Cruz Roja en una edición anterior de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja vuelve a desplegar durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba un amplio dispositivo sanitario y preventivo, con voluntarios que llegan de toda España, con el objetivo de ofrecer una respuesta rápida, coordinada y eficaz ante cualquier emergencia que pueda producirse en el recinto ferial de El Arenal y sus alrededores.

Así lo ha indicado la institución humanitaria en una nota en la que ha detallado que el operativo, coordinado junto al Ayuntamiento de Córdoba y el resto de organismos de emergencia, permanecerá activo desde el 22 de mayo a las 20,00 horas hasta el 31 de mayo a las 07,00 horas, cubriendo así todos los días de celebración de uno de los eventos multitudinarios más importantes de la ciudad.

La cobertura sanitaria diseñada por Cruz Roja contempla diferentes niveles de activación en función de la afluencia de público prevista en cada jornada. En los momentos de mayor actividad, especialmente durante fines de semana y jornadas de gran concentración de personas, el dispositivo podrá alcanzar hasta 30 profesionales y personas voluntarias trabajando simultáneamente.

Entre los recursos movilizados destacan ambulancias de soporte vital básico (SVB), ambulancia soporte vital avanzado (SVA), un Vehículo de Intervención Rápida (VIR), vehículos de apoyo logístico para incidentes con múltiples víctimas y un centro móvil de coordinación desde el que se gestionará toda la operativa del dispositivo.

El operativo estará integrado por personal médico, de enfermería, socorristas, técnicos de emergencias sanitarias, operadores de comunicaciones, coordinación logística y equipos de apoyo psicosocial, preparados para actuar ante cualquier incidencia sanitaria que pueda surgir durante la feria.

El puesto sanitario instalado en el recinto ferial, en calle Medina Azahara, contará con áreas específicas de admisión y triaje, botiquines asistenciales, puestos de atención urgente y una unidad de observación con capacidad ampliada para atender patologías relacionadas con intoxicaciones etílicas, alteraciones de consciencia, traumatismos o golpes de calor, incidencias que históricamente concentran gran parte de las asistencias durante la Feria.

Asimismo, el dispositivo volverá a incorporar diferentes medidas destinadas a favorecer una feria más accesible, inclusiva y segura para toda la ciudadanía. Entre ellas, el puesto de socorro contará con servicio de video interpretación en Lengua de Signos Española, así como con bucle magnético individual para personas usuarias de audífonos o implante coclear.

El operativo dispondrá igualmente de un espacio de lactancia materna y de atención psicosocial y acompañamiento emocional, tanto para pacientes como para familiares que puedan verse afectados por situaciones de especial tensión o nerviosismo derivadas de incidencias sanitarias o episodios de aglomeración.

Además, Cruz Roja colaborará en las acciones de sensibilización y prevención frente a cualquier tipo de agresión sexista o situación de acoso, en línea con la campaña municipal 'Fiestas libres de agresiones sexistas: diviértete desde el respeto'.

PUNTO ARCOÍRIS

También se facilitará información y acompañamiento a personas que puedan verse afectadas por delitos de odio o situaciones de discriminación. Y es que, como novedad, en este 2026 la caseta donde presta atención Cruz Roja será un punto arcoíris. Esto quiere decir que las personas que se encuentren en dicha caseta están preparadas para dar respuesta a cualquier delito de odio, especialmente si ha estado dirigido a una persona del colectivo Lgtbiq+.

Como en años anteriores, Cruz Roja realizará además labores de prevención y sensibilización entre la ciudadanía, difundiendo recomendaciones para disfrutar de una feria más segura y saludable. Entre ellas, la entidad recuerda la importancia de mantener una correcta hidratación, moderar el consumo de alcohol, evitar comidas copiosas y utilizar calzado cómodo para prevenir accidentes y problemas físicos derivados de largas jornadas en el recinto ferial.

Asimismo, Cruz Roja colaborará con el Área de Protección Civil en el reparto de pulseras identificativas destinadas a menores y personas con necesidades específicas, una medida preventiva que permitirá agilizar la localización y el acompañamiento en caso de pérdida o desorientación dentro del recinto ferial.

El grueso del voluntariado participante procederá de Córdoba y su provincia, aunque el operativo volverá a contar con el apoyo de personas voluntarias llegadas desde diferentes puntos del territorio nacional. Está confirmada la participación de integrantes de las asambleas de Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Asturias, Murcia, Madrid, Andalucía, Islas Canarias y Navarra.

La responsable del Área de Socorros y Emergencias de Cruz Roja en Córdoba, Nerea Casas, ha destacado "el magnífico trabajo previo del voluntariado, que lleva meses formándose para esta semana tan especial para Córdoba, y con el deseo de poder dar la respuesta que la ciudadanía merece".

La cobertura sanitaria de la Feria de Nuestra Señora de la Salud constituye uno de los mayores dispositivos preventivos que Cruz Roja desarrolla anualmente en la provincia de Córdoba, una labor que la organización humanitaria realiza en coordinación con el Ayuntamiento y las fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias.