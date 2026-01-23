Vox acusa a Moreno de "blanquear la gestión" del Gobierno tras el accidente de tren de Adamuz (Córdoba)

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira. - VOX ANDALUCÍA

CÁDIZ 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha afeado este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que este pasado jueves "vino a sacar pecho de su gestión y de la del PSOE" en relación al accidente ferroviario registrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), de forma que, en su opinión, el jefe del Ejecutivo andaluz "vino a blanquear la gestión" del Gobierno de España tras ese siniestro que se ha cobrado 45 vidas.

Así lo ha indicado el portavoz parlamentario de Vox en una atención a medios en la que, según ha informado el partido en una nota, ha aseverado que desde su formación "no vamos a blanquearlos" y saben "quiénes son los culpables", y ha aseverado que "las víctimas y sus familias piden justicia".

En esa línea, ha subrayado que "algunos heridos" del accidente "se quejan de que aún ayer (este jueves) nadie los había llamado, ni de la Junta (de Andalucía) ni del Ministerio" de Transportes, así como "también se quejan de cómo los dejaron tirados en una sala, algunos en sillas de rueda, sin que nadie les dijera ni cómo ni cuándo los llevarían a casa. Solos y sin información", ha indicado el portavoz andaluz.

Gavira ha señalado que los medios de comunicación tenían más información que las propias familias. "No los informaba ni Moreno Bonilla ni Óscar Puente. Se enteraban como el resto de españoles, a través de los medios de comunicación", ha criticado.

Tras indicar que este viernes se ha publicado que, "después de una hora y cuarto del siniestro, nadie había llegado a la ubicación del descarrilamiento", Gavira ha aseverado que "el Gobierno de España debe asumir su responsabilidad en esta tragedia", y "lo dicen los técnicos que han certificado que los trenes que pasaron antes por esas vías tenían fallos también", ha añadido.

"Lo dicen los propios usuarios, no sólo del Iryo siniestrado, sino también de los trenes que pasaron anteriormente por esas vías, que decían que parecía que estaban volando", ha continuado Manuel Gavira, quien también ha señalado que "los maquinistas se quejan de que habían avisado muchas veces del estado de las vías y de que le ha costado la vida a dos compañeros", y ante ello ha censurado que el ministro Óscar Puente "les da la espalda y los acusa de 'mentirosos', mientras que Moreno Bonilla calla cómplice".

En esa línea, ha manifestado que mientras que el presidente de la Junta "se pone de perfil, Vox trabaja para dar respuesta a este accidente". "A Vox no nos van a callar ni los que han causado esta tragedia ni los que les dan la mano y optan por el silencio cómplice", ha manifestado el portavoz parlamentario.

Desde la premisa de que "las víctimas merecen justicia, y Vox va a hacer lo imposible para que la encuentren", el portavoz ha remarcado que su partido ha solicitado "una auditoría para conocer el estado de las vías, saber lo que ha ocurrido y evitar que esto se repita", así como ha registrado "una querella contra la expresidenta y actual presidente de Adif para pedir justicia y encontrar a los responsables", según ha remarcado para concluir.