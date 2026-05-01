El PP llama a la movilización el 17M para que Huelva "siga avanzando y lidere su futuro"

HUELVA 1 May. (EUROPA PRESS) -
La candidata número uno del Partido Popular por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas, Loles López, ha apelado este jueves al orgullo de ser onubense y ha llamado a la movilización de la ciudadanía el próximo 17 de mayo para que Huelva "siga avanzando, consolidando su desarrollo y liderando su futuro".
Según ha indicado la formación en una nota de prensa, durante su intervención en el acto de inicio de campaña en Huelva, López ha subrayado "la enorme suerte" de contar con "personas maravillosas que trabajan por Huelva y viven en Huelva", destacando "este arraigo como un valor diferencial frente a otros proyectos políticos".
La candidata popular ha puesto en valor "la riqueza y diversidad" de Huelva, una tierra que, como ha afirmado, "lo tiene todo". "Quienes hemos tenido la suerte de nacer aquí sabemos la maravilla que es Huelva. Y cuando alguien de fuera la conoce, se sorprende de que sea una tierra tan completa. Eso es así porque los onubenses la han cuidado, trabajado y mimado. Nadie nos ha regalado nada", ha señalado.
López ha puesto en valor el compromiso y la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la provincia, asegurando que "cuando se apuesta por esta tierra y se cree en ella, Huelva responde". Así, ha afirmado que la provincia se ha consolidado como "una potencia industrial y el corazón de la minería metálica", sin olvidar sectores clave como la agricultura, la ganadería y la pesca, que ha definido como "el sudor de una mano entrelazada con el sudor de la otra".
También ha resaltado el papel del turismo, impulsado por "la belleza de sus playas y los rincones inigualables que hay por toda la provincia".
Así, ha defendido que "a Huelva hay que venir a cuidarla, quererla y mimarla, no queremos que nadie venga aquí a hacer lo que el sanchismo ha hecho en España".
"Huelva no necesita ser tutelada, necesita ser respetada. No necesita ser dirigida, necesita ser escuchada", ha afirmado, añadiendo que la provincia "se ha ganado por sí misma todo lo que tiene".
Finalmente, ha reivindicado el papel protagonista de Huelva en su propio desarrollo: "Hace tiempo que esta tierra dejó de soñar para empezar a liderar. Hemos decidido escribir nuestro propio destino y queremos ser protagonistas de él". Un camino que, según ha indicado, "debe construirse desde el respeto, la humildad, la igualdad y la estabilidad".
La candidata ha concluido con un llamamiento directo a la ciudadanía: "Eso solo se consigue de una forma: que el 17 de mayo llenemos las urnas del orgullo de ser onubenses".
Por su parte, el candidato número 2, Manuel Andrés González, ha señalado que el 17M "nos jugamos el seguir avanzando con Juanma Moreno o empezar a retroceder con las políticas antiguas del Partido Socialista y de María Jesús Montero".
En este sentido ha afirmado que se ha demostrado que en los últimos siete años "el gobierno de Juanma Moreno le sienta muy bien a la provincia de Huelva" antes de hacer un llamamiento a los onubenses para construir una "mayoría de estabilidad" que permita al Partido Popular formar un gobierno para que Huelva y Andalucía "sigan avanzado".
"No podemos permitir ni que Andalucía ni que Huelva den un paso atrás. Por eso el Partido Popular sale a ganar el 17M porque no podemos perder todo lo hecho desde el Gobierno andaluz y todo lo que se ha conseguido durante las dos últimas legislaturas".