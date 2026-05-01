Vox inicia la campaña en Málaga con el mensaje de "sentido común y prioridad nacional"

Archivo - Antonio Sevilla, presidente de Vox Málaga. - VOX - Archivo

MÁLAGA 1 May. (EUROPA PRESSS) -

Vox ha iniciado en Málaga este viernes, 1 de mayo, pasadas las doce de la noche, la campaña de las elecciones andaluzas que se celebrarán el próximo 17 de mayo con un acto en el que la formación ha lanzado "un mensaje claro: sentido común y prioridad nacional".

Así lo ha dicho el cabeza de lista de Vox para la provincia de Málaga, Antonio Sevilla, quien ha protagonizado este acto de la tradicional pegada de carteles en la plaza de la Marina, junto a las candidatas Yolanda Gómez y Purificación Fernández; el candidato Jesús Ballesteros, por la diputada nacional Patricia Rueda; y por el portavoz del Grupo Municipal Vox en Málaga, Antonio Alcázar.

"Esta campaña no va de siglas, no va de sillones y no va de promesas vacías. Tampoco va de quién es más simpático o de quién cae mejor. Esta campaña va de algo mucho más importante: si Andalucía va a tener un gobierno que ponga primero a los andaluces o si vamos a seguir con las mismas políticas del bipartidismo", ha comenzado el candidato de Vox.

Sevilla ha expuesto que mientras durante años a los malagueños "se les pedía esfuerzo, sacrificio y paciencia, los problemas han seguido ahí y se han agravado". "Los malagueños tienen problemas en la sanidad con listas de espera interminables, problemas para acceder a una vivienda, problemas para llegar a fin de mes, problemas para sacar adelante un negocio..."., ha lamentado.

Frente a eso, ha criticado, Sevilla, "lo único que han recibido estos últimos ocho años los malagueños es más burocracia, más impuestos, más promesas incumplidas y menos soluciones". "Andalucía tiene un potencial enorme, pero está frenada por las políticas del bipartidismo", ha dicho.

El número uno de la lista de Vox para Málaga ha destacado la "prioridad nacional" que defiende la formación "ante la cada vez mayor dificultad que tienen los andaluces para acceder a una ayuda, a una vivienda o a un servicio público".

"No es ideología, es sentido común. En cualquier país serio, primero se atiende a los nacionales: a quienes trabajan, a quienes cotizan, a quienes han levantado esta tierra", ha señalado, al tiempo que ha indicado que Vox "va a defender en esta campaña que la vivienda pública y las ayudas sociales sean para los españoles y que los servicios públicos estén al servicio de quienes los sostienen".

Sevilla también se ha referido a la necesidad de insistir en que esta campaña "va también de prosperidad". "Vox quiere que los jóvenes puedan quedarse en su tierra; que las familias puedan vivir con dignidad; que los empresarios puedan crear empleo sin obstáculos por parte de las administraciones; y que el campo y la industria no estén sometidos al fanatismo climático", ha declarado.

Ha asegurado que el próximo 17 de mayo, los malagueños, junto al resto de andaluces, "tienen la oportunidad de conseguir lo que ya han conseguido extremeños y aragoneses; un gobierno con prioridad nacional en el acceso a la vivienda y a las ayudas sociales; un gobierno que ayude a los malagueños a volver a ser propietarios; y un gobierno que refuerce la sanidad".

"Porque esta campaña va de prioridades. Y en Vox lo tenemos claro: primero los españoles, primero los andaluces, primero los malagueños. Y para eso pedimos un apoyo masivo a VOX en las urnas", ha terminado Sevilla.

