Alonso (Vox) llama a elegir el 17 de mayo en Almería entre el "cambio positivo" de su partido o "más PP-PSOE"

Los miembros de Vox en Almería muestran el cartel de la campaña electoral para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. - VOX

ALMERÍA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, junto con el resto de la candidatura en Almería ha llamado a elegir entre el "cambio positivo" o "más PP-PSOE" para los próximos cuatro años en el arranque de la campaña electoral de las elecciones andaluzas.

Los miembros de la formación han iniciado el periodo electoral con la pegada de carteles en los que impera la imagen del presidente de su partido, Santiago Abascal, y la del candidato a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, sobre el lema 'Sentido común'.

Alonso ha asegurado que se siente con "la misma fortaleza y las mismas ganas de siempre" para afrontar dos semanas que son "cruciales" para el conjunto de los andaluces, porque el 17 de mayo "hay que decidir qué Andalucía es la que queremos".

Así, ha planteado las elecciones como una disyuntiva entre el "bipartidismo de PP y PSOE, con unas listas de espera en sanidad insoportables" o la opción que supone su partido.

"Tenemos que decidir si queremos una Andalucía de agricultores, ganaderos y pescadores andaluces o queremos un relevo generacional en Marruecos o en los países de Mercosur", ha añadido.

El 'número uno' al Parlamento por Almería ha señalado que los principios de Vox "son los que son" y ante ellos están "plenamente convencidos", sentido en el que ha puesto como ejemplo los acuerdos alcanzados en Extremadura y Aragón para formar gobierno con el PP.

"Vamos a poner a los andaluces en el centro de las políticas", ha añadido Alonso, quien ha apelado de nuevo al concepto de "prioridad nacional". "El día 17 de mayo tenemos la oportunidad de cambiar las políticas en Andalucía", ha insistido para pedir el voto.



