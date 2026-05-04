El PSOE anuncia la "admisión" de su denuncia ante la Junta Electoral por la retirada de banderolas en Sevilla

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, este lunes en Sevilla. - PSOE

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha anunciado este lunes que la Junta Electoral de Zona (JEZ) ha admitido la denuncia presentada por su partido contra la retirada de banderolas de su formación en Sevilla capital, en el marco de la campaña electoral de los comicios andaluces del próximo 17 de mayo.

Así lo ha indicado el también candidato número dos del PSOE al Parlamento por la provincia de Sevilla a preguntas de los periodistas en una atención a medios junto al portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, a las puertas del IES 'Julio Verne' de la capital andaluza.

El PSOE denunció este pasado domingo la retirada por parte del Ayuntamiento de Sevilla de carteles electorales del partido en diferentes zonas de la ciudad, algo que desde las filas socialistas tacharon de "muy grave y antidemocrático".

Desde el Ayuntamiento, gobernado por José Luis Sanz (PP), se señaló que se habían retirado carteles electorales de "todos" los partidos en diferentes zonas de la ciudad después de que la inspección de Alumbrado Público hubiera detectado banderolas que "ponen en riesgo la solidez estructural de los soportes de alumbrado y los pernos de anclaje de los basamentos, suponiendo un riesgo para los viandantes".

Este lunes, Rafael Recio ha apuntado que "ha sido admitida la denuncia" que el PSOE presentó al respecto ante la Junta Electoral de Zona, desde donde "dan un plazo al Ayuntamiento de Sevilla de 24 horas para contestar", según ha avanzado también.

De esta manera, desde el Consistorio tendrán que dar a la Junta Electoral "los motivos" por los que han retirado las banderolas, según ha abundado el 'número dos' de la candidatura socialista por Sevilla.

Por su parte, Antonio Muñoz ha indicado a preguntas de los periodistas que a él no le "consta que se hayan retirado banderolas del Partido Popular" en Sevilla, y "tanto en redes" sociales "como en imágenes de las televisiones" lo que ha visto es la "retirada" de estos carteles de "partidos de izquierda, y del PSOE concretamente", ha remachado el también exalcalde de la ciudad.

