Vox presenta denuncia por obstrucción a la justicia y encubrimiento en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Archivo - Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagores en el punto de las vías donde tuvo lugar el accidente de trenes de Adamuz, a 24 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, Andalucía). - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

MONTORO (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

Vox ha presentado una denuncia ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) por la presunta modificación y/o destrucción de pruebas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el domingo 18 de enero, con el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos, por la supuesta comisión de delitos de obstrucción a la justicia y encubrimiento.

El escrito se basa en un informe de la Guardia Civil que recoge actuaciones sobre material probatorio ya intervenido y precintado, que "no contaban con autorización judicial expresa ni con supervisión de los responsables de la custodia". Según la denuncia de Vox, dicho material quedó "debidamente agrupado, cubierto, señalizado y precintado", aunque posteriormente los agentes constatan que quedó "sin vigilancia, tanto de personal como de grabación".

Vox sostiene que estas actuaciones "introducen un riesgo cierto de alteración, contaminación o pérdida de integridad de la prueba", algo que "podría comprometer la investigación del siniestro". Asimismo, el escrito señala que las instrucciones "venían dirigidas de forma directa de la Presidencia de Adif" y se habrían ejecutado "sin dar cuenta a la autoridad judicial".

Por ello, la formación solicita la práctica de diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, al considerar que "lo ocurrido podría haber afectado de forma grave a la investigación del accidente y al derecho a conocer la verdad de lo sucedido". Vox advierte de que "la posible alteración o retirada de pruebas compromete el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades".