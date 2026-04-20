Renfe pide las llamadas al 112 por el siniestro de Adamuz, un informe de despliegue de emergencias y saber si funcionaba

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MONTORO (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

Renfe Viajeros ha pedido este lunes a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que el Servicio de Emergencias de 112 de Andalucía aporte las llamadas relacionadas con el siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, así como un informe final del despliegue de emergencias e información sobre "si funcionaban correctamente los sistemas informáticos del servicio 112 utilizados en la gestión de la emergencia".

Según recoge el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el procurador de la entidad ha solicitado las grabaciones completas de las llamadas entrantes y salientes que gestionaron durante la atención del accidente, "incluyendo hora, duración y contenido íntegro de las comunicaciones".

Entre ellas se demanda "expresamente que se identifique y, en su caso, se explique, si se produjo una llamada entre el Servicio 112 de Madrid y el de Andalucía donde, al parecer, se descartó por los jefes de sala la posibilidad de que hubiera dos trenes involucrados en el accidente, lo cual pudo tener incidencia en el operativo de rescate y auxilio a las víctimas del Alvia, entre las que se encuentran trabajadores de Renfe".

También, pide un informe final del despliegue de emergencias "con inclusión del operativo activado y la secuencia de actuaciones llevadas a cabo durante la gestión del accidente"; información de "cuál es el sistema de localización de llamadas provenientes del Alvia utilizado por el Servicio 112", agregando que "un sistema adecuado hubiese permitido establecer la ubicación del tren de forma precisa e inmediata".

De igual modo, Renfe reclama "información sobre si funcionaban correctamente los sistemas informáticos del Servicio 112 utilizados en la gestión de la emergencia".

"IMPORTANTE CONFUSIÓN INICIAL"

Al respecto, dichas peticiones se realizan después de que el día 8 de abril se ha notificado diversa documentación, entre la que se encuentran informes de la Guardia Civil en los que se actualiza el estado de la investigación. En estos informes se analiza, entre otras cuestiones, el momento en el que se conoce el accidente de los dos trenes.

En dicho análisis, se incluye una secuencia cronológica de las llamadas por las que se fue informando de la existencia del siniestro y se indica por parte del instructor que del estudio inicial de las grabaciones y a falta de ampliar la investigación con las manifestaciones de los operadores: "se comprueba que existió una importante confusión inicial, debido al gran volumen de llamadas simultáneas y desconcierto, vinculándose todas las llamadas de emergencia recibidas, como relacionadas con el tren Iryo".

Además, se añade que "las llamadas que alertaban del tren Alvia se interpretaron, bien como un accidente en el que no interviene una colisión con el Iryo y de menor gravedad o se confundieron como relacionadas con el accidente del citado del tren Iryo".

Por otra parte, dentro de la documentación notificada el día 8 de abril se incluye la solicitud efectuada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a la Benemérita con fecha 11 de marzo, para que se les proporcionase por parte del Servicio de Emergencias de Andalucía 112 las grabaciones completas de las llamadas entrantes y salientes gestionadas por el referido Servicio y relacionadas con el accidente.

Y también un informe final del despliegue de emergencias, relativo al operativo activado ya la secuencia de actuaciones llevadas a cabo durante la gestión del accidente. Esta petición de la CIAF ha sido sometida al criterio de la jueza y ha conllevado que en la providencia de 7 de abril se indique que no ha lugar a lo solicitado "por no ser de interés para la instrucción de la causa".

"TRANSCURRIÓ UN TIEMPO LLAMATIVO"

No obstante, desde Renfe Viajeros exponen que sin perjuicio de que tienen "certeza de que la Guardia Civil continúa investigando, es conveniente poner de manifiesto que para obtener un conocimiento pleno de qué es lo que ocurrió en el lamentable accidente del que trae causa la presente instrucción, también es necesario acceder a cómo tuvo lugar la gestión de los servicios de emergencia del 112".

Al hilo, señalan que "la mera lectura de la secuencia cronológica que efectúa la Guardia Civil respecto de las comunicaciones que tuvieron lugar en el momento del accidente, evidencia que transcurrió un tiempo llamativo desde que se enviaron patrullas de la Guardia Civil al lugar del accidente, ubicando como tal únicamente donde se encontraba el tren IRYO (19,47:28 horas), hasta que hubo constancia de que la Guardia Civil también acudía 'a otro tren distinto al inicialmente informado' (20,31:58 horas)".

A juicio de la entidad, "es importante conocer, entre otras cuestiones, cuáles fueron las causas de esta confusión señalada en el informe del Instituto Armado", al tiempo que apuntan que "se antoja necesario tener conocimiento en el marco de este procedimiento de las incidencias que pudieron tener lugar en la gestión de la emergencia y así calibrar los efectos que pudieran haber tenido en las consecuencias derivadas del siniestro".

"La diligencia que se propone no es una reiteración automática de la petición que realizó la CIAF, sino que se formula a la vista de los hechos concretos ya reflejados en los informes de la Guardia Civil incorporados a la causa y está conectada con el esclarecimiento de cómo fue la prestación de auxilio a las víctimas del Alvia entre las que se encuentran trabajadores de Renfe", según se remarca en el escrito.