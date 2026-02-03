El XI Torneo de Esgrima Ciudad de Jaén prevé congregar a más de 250 participantes los días 7 y 8 de febrero

Presentación del XI Torneo de Esgrima Ciudad de Jaén. - UJA

JAÉN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El XI Torneo de Esgrima Ciudad de Jaén, perteneciente al Circuito Andaluza de Esgrima, tendrá lugar los próximos 7 y 8 de febrero con previsión de congregar a 256 participantes, la cifra más alta desde su inicio y de las más altas del circuito.

El Pabellón Deportivo de la Universidad de Jaén acogerá esta prueba, organizada por el C.D. Esgrima Jaén, junto al Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento, la Diputación, la Federación Andaluza de Esgrima y la UJA.

En ella se darán cita deportistas de todas las provincias andaluzas. El sábado competirán las categorías infantil, cadete, M11 y M13 y torneo en silla de ruedas y esgrima para invidentes. Para el domingo, quedarán las categorías junior, absoluto y veteranos. Todas ellas, las de ambas jornadas, en las tres armas: florete, espada y sable. El domingo también se disputará el Torneo de Esgrima Histórica.

Así se ha indicado en la presentación de esta competición, que ha contado con el presidente del C.D. Esgrima Jaén, Juan David Blanco; la concejala de Deportes, Beatriz López, y el vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable, Juan de Dios Carazo, según ha informado este martes la UJA.

Este último ha mostrado su satisfacción por que las instalaciones deportivas universitarias acojan esta competición y ha agradecido al club que cuente con la UJA para su celebración. Además, ha invitado a todos los aficionados a la esgrima a que asistan "a uno de los eventos del circuito que mejor ambiente tiene".

Por su parte, la concejala de Deportes ha destacado la trayectoria del torneo, más de una década, que es muestra de la "capacidad organizativa" que tiene la ciudad y sus equipos, en este caso el C.D. Esgrima Jaén. También ha valorado la participación récord que se registrará, "que no es casualidad, sino ejemplo de cuando las cosas se hacen bien".

El presidente del C.D. Esgrima Jaén ha afirmado que el Torneo Ciudad de Jaén "es un clásico y un referente en el circuito andaluz". Además, se ha detenido en la gran cantidad de participantes que aporta este club en todas las categorías: 28, todos ellos procedentes de la cantera.

Esta décimo primera edición será la más inclusiva, al tener todas las modalidades que se pueden realizar en esgrima. En este sentido, volverá a incluir una competición de esgrima para invidentes (tiradores venidos de Valencia) y una competición en silla de ruedas, con la participación de tiradores de Jaén.

En este sentido, el vicerrector Carazo, que asistió a la presentación acompañado por la directora del Secretariado de Actividad Física, Deporte y Salud, Gema Torres, ha felicitado al C.D. Esgrima Jaén por el esfuerzo para incluir estas categorías y por la lección tan importante que dan sobre deporte inclusivo, "un camino en el que también trabaja la UJA".