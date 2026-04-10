Adjudicada la primera fase del mayor proyecto de sostenibilidad energética en el Puerto de Motril (Granada)

Vista aérea de la zona portuaria donde se va a actuar. - PUERTO DE MOTRIL

GRANADA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Motril (Granada) ha dado un paso decisivo hacia la sostenibilidad energética con el inicio del proyecto 'Green Motril'. Tras la firma del contrato con la empresa constructora Alvac, las máquinas se preparan para adecentar los terrenos sobre los que se construirá la nueva zona de preembarques, junto al acceso Este y con conexión directa a las autovías A7 y A44.

Desde la Autoridad Portuaria señalan en un comunicado que el proyecto Green Motril se desarrolla bajo un consorcio integrado por la Autoridad Portuaria, el Grupo Cuerva y General Electric. Esta alianza estratégica tiene como objetivo transformar la gestión energética del recinto mediante la innovación y el uso de fuentes renovables.

La primera fase que ahora se inicia, cuya ejecución corresponde a la Autoridad Portuaria, se centra en la urbanización y pavimentación*de una superficie aproximada de 30.000 metros cuadrados. La obra adjudicada asciende a 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de un año.

Tras la mejora del terreno, su cimentación y posterior pavimentación por la Autoridad Portuaria, Grupo Cuerva procederá a la cimentación sobre las que se colocarán las futuras marquesinas solares fotovoltaicas. General Electric, por su parte, liderará la implementación de la infraestructura de red inteligente. Este sistema permitirá la gestión eficiente de la energía generada, que incluirá además un sistema de almacenamiento de la energía producida, garantizando su uso cuando sea necesario.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado la importancia de este hito: "Con el inicio de estas obras no solo estamos construyendo una infraestructura, estamos materializando el futuro del Puerto de Motril. 'Green Motril' es nuestra apuesta firme por la autosuficiencia energética y la innovación".

"Gracias a la colaboración con socios de primer nivel como Grupo Cuerva y General Electric, transformaremos 30.000 metros cuadrados en un pulmón de energía limpia que dará servicio a todo el recinto portuario, posicionándonos como un referente de sostenibilidad en el sistema portuario español", ha concluido.