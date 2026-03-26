El Puerto de Algeciras alerta de la "falta de reciprocidad" en el tratado de Gibraltar

Archivo - Un camión saliendo de un buque en el puerto de Algeciras. - APBA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

Representantes de las principales asociaciones del sector como el Colegio de Agentes de Aduanas, Comport, Aesba, Ateia y la Cámara de Comercio han analizado junto a la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) la aplicación provisional del nuevo tratado sobre Gibraltar previsto para el próximo día 10 de abril y han alertado de la "falta de reciprocidad".

En una nota, ante la proximidad de esta fecha, los empresarios han mostrado su "preocupación por la falta de información y concreción en cuestiones aduaneras". En este sentido, el sector ha señalado que "actualmente no hay infraestructura necesaria ni medios humanos suficientes en las administraciones implicadas para cumplir con los requerimientos necesarios a partir de esa fecha".

Así, han solicitado "una mayor información directa" sobre los detalles del acuerdo que afectan a las más de medio centenar de empresas transitarias y representantes aduaneros que operan en el Puerto Bahía de Algeciras. Los operadores económicos "exigen garantías y seguridad en los intercambios comerciales con Gibraltar".

Por su parte, el sector servicios al buque se ha manifestado del mismo modo y ha alertado de la "incertidumbre" que genera el tratado en cuestiones como las operativas de aprovisionamiento de los barcos o los cambios de tripulación. Desde las empresas de la Bahía de Algeciras han señalado que tal y como está planteado el acuerdo esto "supondrá una desventaja competitiva para el territorio español".

Tras analizar el nuevo escenario que se plantea en la Bahía de Algeciras, el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, ha mostrado su apoyo al sector y ha abogado por un escenario de reciprocidad que suponga un "tablero de juego equilibrado y justo" para todos los operadores.

Además, ha reclamado inversión en infraestructura y recursos humanos en las administraciones para garantizar la fluidez y la seguridad en el tránsito de mercancías y en la prestación de servicios a los buques.

Por último, Landaluce ha añadido que volverá a remitir una misiva al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como ya hizo en junio de 2024, para trasladarle la preocupación de las principales organizaciones empresariales y asociaciones profesionales de la Bahía de Algeciras sobre Gibraltar tras el Brexit, con el objetivo de que los intereses nacionales en el lado mar se tengan en cuenta en un enclave estratégico a nivel mundial.

Para ello, según ha indicado, es "fundamental un contexto de igualdad fiscal y aduanera con Gibraltar; prestar especial atención a asuntos como la regulación y el control del tráfico marítimo; tener en cuenta la inexistencia de un control aduanero marítimo en territorio gibraltareño; o la necesidad de que se establezca un marco normativo recíproco en el derecho de establecimiento para las empresas de ambos territorios".