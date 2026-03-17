Puerto de Algeciras (Cádiz) saca a licitación por 183.000 euros la recuperación del Fuerte de Punta Carnero

Faro de Punta Carnero en Algeciras (Cádiz) - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) acaba de sacar a licitación por 183.000 euros la primera fase del proyecto para recuperar el Fuerte de Punta Carnero, que se centrará en la ubicación, excavación y consolidación de las estructuras emergentes.

Ubicado en Algeciras (Cádiz), junto al faro del mismo nombre, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible financia con el 2% Cultural esta primera fase integrada en el Plan de Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio Histórico de la APBA, ha informado esta entidad en una nota.

Las ruinas del antiguo Fuerte de Punta Carnero son un reducto militar construido en el siglo XVIII y destruido en 1810 que se encuentra dentro del dominio público portuario, adscrito al faro de Punta Carnero, en el término municipal de Algeciras, dependiente de la Autoridad Portuaria. Declaradas Bien de Interés Cultural, se encuentran actualmente semienterradas y tan sólo afloran algunos muros que permiten identificar la presencia de los restos del fuerte tras su destrucción.

Para la conservación y puesta en valor de las ruinas es necesario ubicar los restos conservados, excavarlos hasta el nivel de los pavimentos y consolidar las estructuras emergentes de forma que estos trabajos permitan realizar un detallado levantamiento topográfico, conocer el estado real de conservación del antiguo fuerte y recuperar y ponerlo en valor para permitir las visitas públicas.

En ese sentido, la Autoridad Portuaria ha señalado que el objetivo de esta primera fase se corresponde con la excavación arqueológica como apoyo a las labores de detección, identificación y cualificación de los restos del recinto fortificado, incluyéndose la ubicación de los espacios interiores inmediatos a los elementos emergentes visibles, hasta llegar a los niveles de pavimento --en caso de conservarse--, de forma que estos trabajos sirvan para documentar la ubicación exacta del fuerte y su estado de conservación y permitan definir las siguientes fases de restauración.

Punta Carnero está situado al oeste de la Bahía de Algeciras, a las puertas del Estrecho de Gibraltar y dentro del Parque Natural del Estrecho en un tramo de costa acantilada. El fuerte se levantó hacia 1730 como consecuencia de la política de fortificación de la zona próxima a Gibraltar emprendida por el Gobierno de España.

Esta fortificación formaba parte del sistema de baterías artilleras situadas en la costa de la Bahía de Algeciras, diseñadas a partir de la perdida de Gibraltar en 1704, con la intención de proteger a la ciudad de posibles invasiones británicas y las embarcaciones que se resguardaban en el puerto.

El fuerte fue derruido en febrero de 1810, poco antes de la llegada de las tropas napoleónicas al Campo de Gibraltar, en el marco de la nueva alianza surgida dos años antes entre España e Inglaterra en el contexto de la Guerra de la Independencia. Su destrucción se justificó para evitar que las fortificaciones españolas de litoral fueran utilizadas por los franceses en contra de los intereses aliados en el Estrecho.

El recinto fortificado consistía en una batería de herradura a barbeta para seis piezas de grueso calibre, con un repuesto para pólvora, un tinglado para pertrechos, dos cuerpos de guardia, uno para un oficial y 20 hombres de Infantería, y el otro para un cabo y ocho artilleros, cerrado todo por la gola con un muro frente de hornabeque atronerado para fusil.