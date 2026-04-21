El Puerto de Almería licita por 30,6 millones la ampliación del Muelle de Pechina para atraer inversión y ganar tráficos

Muelle de Pechina en el Puerto de Almería. - APA

ALMERÍA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha licitado las obras de ejecución del proyecto de ampliación del Muelle de Pechina en el Puerto de Almería, una actuación con la que prevé atraer inversión e incrementar tráficos.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de 30.653.532,66 euros y un plazo de ejecución de 22 meses, en un contexto marcado por la tendencia al alza que ha registrado el movimiento de mercancías en los dos últimos años.

La APA ha recordado que cerró 2024 con una subida de más del cinco por ciento en los tráficos, que en 2025 superó el diez por ciento y que en los dos primeros meses de 2026 ha crecido más de un seis por ciento.

Según ha indicado la entidad portuaria en una nota, la ampliación permitirá atender el incremento de la demanda de graneles sólidos y diversificar la industria, al tiempo que posicionará al Puerto de Almería como estratégico en la logística y el desarrollo de la energía eólica marina.

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha señalado que con la ampliación del Muelle de Pechina "el puerto gana capacidad y potencia sus posibilidades para la implantación de nueva industria con la nueva superficie generada; permite crecer en tráfico de graneles sólidos y el atraque de buques de mayores dimensiones por la prolongación de la línea de atraque y el aumento de calado, lo que posibilitará diversificar la mercancía".

Soto también ha apuntado que la ubicación y las características del Puerto de Almería permiten convertirlo en "un importante centro de producción y nodo logístico de transporte de piezas y componentes de aerogeneradores", al encontrarse próximo a diversas zonas de alto potencial para el desarrollo de parques eólicos en la región mediterránea, "compatibilizando de manera sostenible la industria eólica 'offshore' y la protección de la biodiversidad".

La ampliación del Muelle de Pechina consiste en la prolongación de la línea de atraque existente en 260 metros con un calado de 18 metros, lo que generará una explanada de cinco hectáreas de superficie. El incremento de la línea de atraque se llevará a cabo mediante una solución de cajones de hormigón armado.

El muelle quedará trasdosado en una longitud de 215 metros y supondrá una ampliación de la explanada existente, mientras que los 45 metros restantes quedarán sin trasdosar para ejecutar el cierre de la explanada, lo que permitirá posibles ampliaciones futuras del muelle en fases posteriores y sucesivas.

Esta actuación tiene carácter estratégico y ha sido beneficiaria de seis millones de euros de fondos europeos del Mecanismo Conectar Europa (CEF) 2021-2027 para el impulso de una red transeuropea de transporte eficiente y sostenible.