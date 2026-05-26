El Puerto avisa de alteraciones del tráfico por el regreso de las hermandades de Huelva

La Hermandad de Huelva a su paso por el Puerto. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha activado un dispositivo especial de tráfico debido al regreso de las hermandades rocieras de Ayamonte, Cartaya, Emigrantes, Huelva y Punta Umbría, durante los días 26, 27 y 28 de mayo, ya que habrá afectaciones al tráfico en la avenida Hispanoamérica y la avenida Francisco Montenegro de Huelva.

Según ha indicado el Puerto en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, las restricciones al tráfico comienzan este mismo martes, hasta las 19,00 horas con el paso de la Hermandad de Ayamonte.

Por otro lado, este miércoles serán varias las hermandades que pasarán por la ciudad. Así, la Hermandad de Cartaya tiene previsto su paso desde las 13,00 hasta las 16,00 horas. Mientras que de 18,00 a 20,30 horas le tocara el turno a las filiares de Huelva y Emigrantes.

Con respecto a las de la capital, una vez que lleguen las hermandades, en la rotonda de la Punta del Sebo se desviará el tráfico a la H-30 para el acceso a la ciudad, ya que la avenida Francisco Montenegro quedará cortada.

Además, el Ayuntamiento de Huelva ha informado que la Hermandad de Emigrantes entrará por la Punta del Sebo y pasará por la avenida Francisco Montenegro, Manuel de Falla, avenida Nuevo Colombino, avenida Guatemala (sobre las 19,00 horas), plaza de España, Alameda Sundheim, plaza del Punto y Monumento Virgen del Rocío, avenida Italia, avenida de la Ría, Calle Víctor Fuentes Casas, Julio Caro Baroja, Doctor Rubio, calle Puerto, San José, Paseo Independencia, Ruiz de Alda, Rotonda Bar Patrón, Paseo de la Glorieta y Casa Hermandad. Se prevé que la hermandad llegué sobre las 20,30 a la Casa Hermandad.

Por otro lado, la Hermandad de Huelva y, tras su paso por Francisco Montenegro, el recorrido proseguirá por la avenida del Decano, calle Sanlúcar de Barrameda, plaza 12 de Octubre, calle Víctor Fuentes de las Casas, avenida de la Ría, avenida Italia, plaza del Punto (previsto a las 19,45 horas) y Monumento a la Virgen del Rocío, Alameda Sundheim, avenida Federico Molina, Pío XII, avenida Andalucía, plaza Paco Toronjo y Casa Hermandad. Está previsto que la hermandad llegue a su Casa Hermandad sobre las 21,30 Horas.

Por último, el jueves también se verá afectado el tráfico de la , de 10,00 a 11,30 horas, por el paso de la Hermandad de Punta Umbría, ya que las avenidas Francisco Montenegro y la avenida Hispanoamérica se verán afectadas.