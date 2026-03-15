El Puerto de Huelva alcanza entre enero y febrero un volumen de tráfico de más de cinco millones de toneladas

Archivo - Porta contenedores en el Puerto de Huelva. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha movido un volumen total de tráfico portuario de más de cinco millones de toneladas entre los meses de enero y febrero de este año 2026, lo que conlleva un incremento del 4,25% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Según las estadísticas del Puerto de Huelva, consultadas por Europa Press, frente a los más de 2,2 millones de toneladas en febrero de 2025 en ese mismo mes en 2026 se alcanzaron más de 2,5 millones de toneladas, lo que ha supuesto un incremento del 12 por ciento.

Por otra parte, el volumen de tráfico portuario total movido durante el mes de enero en el Puerto de Huelva ascendió a 2,5 millones de toneladas, lo que supone un ligero descenso del 2,5 por ciento con respecto al mes de enero de 2025, cuando se alcanzó una cifra similar.

Por otro lado, respecto a los graneles líquidos, en el primer mes del año de 2026 se alcanzaron más de 1,9 millones de toneladas, toda vez que en febrero de 2026 la cifra fue algo más de dos millones de toneladas. Por su parte, los graneles sólidos registran 741.745 toneladas en los dos primeros meses del año. El tráfico de mercancía general alcanzó un volumen de 276.815 millones de toneladas, y un incremento del 17,49%.

En cuanto al tráfico de contenedores, en los dos primeros meses de 2026 se han movido 16.338 contenedores de la unidad de medida TEUS (equivalente a 20 pies), aunque se produce un ligero descenso con respecto a 2025 cuando se movieron 17.659 contenedores entre enero y febrero.

Asimismo, en relación al pasaje de las líneas regulares Huelva-Canarias, el movimiento de pasajeros ha supuesto 4.917 personas entre enero y febrero, lo que supone un ligero ascenso del 0,7 por ciento con respecto al mismo periodo del pasado año, cuando el dato era de 4.883 personas.