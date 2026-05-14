El Puerto de Huelva se convierte en epicentro de competiciones portuarias de fútbol sala y pádel

Partido de fútbol sala entre autoridades portuarias en Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 personas participan desde este jueves en el XXIX Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y el II Torneo Interpuertos de Pádel, procedentes de las 28 autoridades portuarias del sistema portuario nacional y del organismo público de Puertos del Estado. Se trata de una competición deportiva organizada por primera vez por el Puerto de Huelva, tras tomar el relevo del último certamen, celebrado en el Puerto de Cartagena.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, en cuanto a los partidos de fútbol sala este jueves se desarrollarán 42 encuentros entre los equipos de siete grupos de competición --cada grupo engloba a cuatro autoridades portuarias--, en horario de 8,45 a 14,10 horas. Estas competiciones se disputarán en las instalaciones del Palacio de Deportes Carolina Marín y en los pabellones Príncipe de Asturias y Lydia Valentín del campus de El Carmen de la Universidad de Huelva. Los partidos de fútbol sala tendrán una duración de 20 minutos cada uno y las entradas serán gratuitas hasta completar aforo.

En cuanto al II Torneo de Pádel de Puertos del Estado se celebrará en las instalaciones del Club de Pádel Panorámico Huelva con la participación de más de 80 deportistas de diferentes categorías y procedencias. En esta competición participan tres categorías; masculina, con cinco grupos, femenina, con cuatro grupos, y mixta con cuatro grupos.

Para la jornada de este jueves estaba prevista la celebración de 54 partidos de pádel en diez pistas en horario de 9,00 a 13,10 horas en las instalaciones del Club de Pádel Panorámico Huelva.

JORNADAS DEL VIERNES Y SÁBADO DE FÚTBOL SALA

En cuanto al torneo de fútbol sala, este viernes tendrá lugar una fase eliminatoria, que se disputará entre los equipos clasificados en el Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva (Pista Príncipe de Asturias) y en el Palacio de Deportes Carolina Marín. El horario de los partidos será de 9,30 a 12,30 horas.

Por último, el sábado, día 16 de mayo, se disputará en el Palacio de Deportes Carolina Marín el tercer y cuarto puesto de fútbol sala, a las 12,00 horas, seguido a las 12,30 horas de un partido amistoso entre la Selección de Puertos del Atlántico y la Selección de Puertos del Mediterráneo, para concluir a las 13,00 horas con el partido de la gran final.

PARTIDOS DE PÁDEL

En cuanto al II Torneo de Pádel, este viernes se desarrollarán 48 partidos en horario de 9,00 a 13,10 horas en las instalaciones de Club de Pádel Panorámico Huelva. Finalmente, el sábado, 16 de mayo, se disputarán las semifinales y las finales en horario de 9,00 a 12,30 horas.

El Puerto de Huelva organiza este evento deportivo junto con Puertos del Estado en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad onubense y la Universidad de Huelva. Asimismo, este torneo cuenta con el patrocinio de Algeposa Huelva, Atlantic Copper, Decal, Enagas, Grupo Ership, Exolum, GME Energy, Impala Terminals Huelva, Lipsa, Moeve y Congrasur.

En relación a los equipos de los puertos participantes en este torneo pertenecen a las autoridades portuarias de Alicante, Almería, Avilés, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Baleares, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castellón, Ceuta, Ferrol-San Cibrao, Gijón, Huelva, La Coruña, Las Palmas, Málaga, Marín y Ría de Pontevedra, Melilla, Motril, Pasaia, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia, Vigo, Vilagarcía y el organismo público de Puertos del Estado.

Los participantes tendrán la oportunidad de realizar visitas guiadas por el centro de Huelva y el Muelle de las Carabelas en La Rábida (Palos de la Frontera), además de compartir encuentros culturales y de convivencia en el entorno del Puerto de Huelva.