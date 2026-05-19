El Puerto de Huelva realiza un balance "muy positivo" del XXIX Torneo Interpuertos de fútbol sala y pádel

Premiados en el XXIX Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y el II Torneo Interpuertos de Pádel celebrado en Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El XXIX Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y el II Torneo Interpuertos de Pádel finalizó el pasado sábado en el puerto de Huelva con la victoria del Puerto de Vigo como campeón de fútbol sala. En cuanto al torneo de pádel ha culminado con la victoria del Puerto de Valencia en la categoría femenina; el Puerto de A Coruña en la categoría mixta y también el Puerto de Vigo en la categoría masculina.

El Puerto de Huelva ha organizado este evento en el que han participado por primera vez deportistas de las 28 autoridades portuarias del sistema portuario nacional y del organismo público de Puertos del Estado. Asimismo, en la gala de clausura se ha cedido el relevo en la organización de este certamen al Puerto de Ceuta, según ha indicado en una nota.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha realizado un balance "muy positivo" de todo el torneo, debido a que las competiciones han contado con una "gran participación" de deportistas, "que han tenido la oportunidad de intercambiar impresiones y convivir a lo largo de tres jornadas". Santana también ha asegurado que "la visita de más de 500 personas a la ciudad de Huelva ha contribuido a dinamizar el centro de la capital, con repercusión en el sector hostelero, hotelero, cultural y de ocio".

Los subcampeones del torneo en fútbol sala, como es el caso del equipo del Puerto de Almería, así como distintas categorías de pádel también han recibido galardones. Igualmente, se ha concedido un trofeo para el mejor portero, Jonathan Míguez, del Puerto de Vigo. El trofeo de máximo goleador de fútbol sala ha correspondido al jugador Yago González, del Puerto de Ferrol. El mejor jugador del torneo ha sido Marcos Torres, del Puerto de Vigo.

Asimismo, se ha entregado un galardón a la Deportividad a la UTE de fútbol sala formada por los puertos de Avilés y Marín. Por otro lado, se ha premiado al equipo menos goleado, que ha sido el Puerto de Cartagena.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y de la Universidad, las competiciones de fútbol sala se han desarrollado en las pistas del Palacio de Deportes Carolina Marín y en los pabellones Príncipe de Asturias y Lydia Valentín del campus de El Carmen de la Universidad de Huelva. Por su parte, el torneo de pádel se ha celebrado en el Club de Pádel Panorámico Huelva.

Este torneo ha contado con el patrocinio de Algeposa Huelva, Atlantic Copper, Decal, Enagas, Grupo Ership, Exolum, GME Energy, Impala Terminals Huelva, Lipsa, Moeve y Congrasur.

En relación a los equipos de los puertos participantes en este torneo pertenecen a las autoridades portuarias de Alicante, Almería, Avilés, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Baleares, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castellón, Ceuta, Ferrol-San Cibrao, Gijón, Huelva, La Coruña, Las Palmas, Málaga, Marín y Ría de Pontevedra, Melilla, Motril, Pasaia, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia, Vigo, Vilagarcía y el organismo público de Puertos del Estado.

Los participantes han realizado visitas guiadas por el centro de Huelva y el Muelle de las Carabelas en La Rábida, en Palos de la Frontera, además de compartir encuentros culturales y de convivencia en el entorno del Puerto de Huelva y realizar travesías en catamarán por la ría del Odiel.