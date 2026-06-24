El Puerto de Málaga da un primer paso para creación de un nuevo acceso rodado por el eje norte-sur del río Guadalmedina

Archivo - Vistas al fondo del puerto - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, en reunión mantenida durante la jornada de este miércoles, ha aprobado la licitación para la contratación de la redacción de un estudio de acceso rodado soterrado al Puerto de Málaga a través del eje norte-sur del río Guadalmedina.

Este análisis tiene como objetivo definir las distintas alternativas para mejorar la accesibilidad y reforzar la integración del recinto portuario con las principales infraestructuras viarias de la ciudad y su área de influencia, han señalado en un comunicado.

El estudio incluirá, además, un anteproyecto básico con la solución más adecuada para este nuevo acceso. En este sentido, se evaluará la conexión del puerto con la red viaria de gran capacidad, especialmente con la A-7, la MA-20 y la MA-22, así como su integración funcional con la Ronda de Málaga y con el eje norte-sur del río Guadalmedina.

Este nuevo acceso permitirá mejorar la conectividad del recinto portuario, optimizar los flujos de tráfico asociados a la actividad logística y turística, y contribuir a una movilidad más eficiente y sostenible, alineada con las necesidades de crecimiento del puerto y de transformación urbana de la ciudad.

Por otro lado, el Consejo de Administración aprobó la resolución del concurso público para la ocupación y explotación de la nueva lonja pesquera, cuya adjudicataria fue la Asociación de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Motril. La asociación gestionará esta actividad comercial por un plazo de diez años.

COMPROMISO CON LA CONECTIVIDAD FERROVIARIA EUROPEA

Por último, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, ha informado al Consejo sobre la integración del organismo público en la Alianza Europea para el desarrollo de corredores ferroviarios y Redes Transeuropeas de Transporte (TENT-T), una iniciativa orientada a impulsar la vertebración de la Península Ibérica y su conexión con los principales ejes logísticos europeos.

La incorporación del Puerto de Málaga a esta plataforma de cooperación internacional permitirá sumar esfuerzos con otras autoridades portuarias e instituciones europeas apostando por el transporte ferroviario y la intermodalidad como herramientas esenciales para incrementar la competitividad logística, favorecer la sostenibilidad del transporte de mercancías y avanzar en los objetivos de descarbonización promovidos por la Unión Europea.