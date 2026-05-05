El Puerto de Málaga se suma al proyecto educativo '¡Todos a Bordo!', que llega al CEIP Cristo de Mena

El programa educativo ¡Todos a Bordo! llega al CEIP Cristo de Mena - PUERTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Málaga se suma a la iniciativa '¡Todos a Bordo!', organizada por la Asociación Internacional de Líneas de Crucero (CLIA). Este programa educativo dio a conocer la vida en un barco turístico a los alumnos de sexto de Primaria pertenecientes al CEIP Cristo de Mena.

Así, los escolares tuvieron la oportunidad de acercarse a las profesiones más destacadas vinculadas al sector del crucero, ha indicado el Puerto en un comunicado.

Representantes de Fundación Málagaport y Málaga Cruise Port explicaron de forma dinámica e interactiva, a través de fichas y atrezzos, cómo se trabaja a bordo.

Por último, han valorado que "el éxito" de esta primera jornada promoverá más iniciativas como ésta en el futuro, en el marco del compromiso con la Formación Portuaria adquirido por la Fundación Málagaport para divulgar la actividad marítimo-portuaria y las posibilidades que ofrece esta industria.