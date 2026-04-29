El puerto de Motril (Granada) avanza en su modelo de turismo sostenible en una temporada "récord de cruceros"

Crucero. - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

La temporada de cruceros en el Puerto de Motril (Granada) ya está en marcha y esta misma semana, coincidiendo con el puente del Primero de Mayo y la festividad del Día de las Cruces, hay previstas dos dobles escalas.

La primera, este miércoles, con los buques Norwegian Dawn y Norwegian Epic, con un total de 6.065 pasajeros y 2.586 tripulantes. El próximo 3 de mayo, Día de la Cruz, será el turno de los barcos Vidanta World's Elegant y Sirena, que sumarán 982 pasajeros y 698 tripulantes.

Esta nueva temporada llega marcada por el avance en la estrategia de sostenibilidad turística impulsada por la Autoridad Portuaria, centrada en la diversificación de productos y destinos dentro del territorio provincial.

El objetivo es claro: evitar fenómenos de masificación y favorecer el crecimiento equilibrado. En este contexto, se han ido desarrollando nuevas experiencias turísticas que amplían la oferta tradicional, con propuestas como el buceo, el pádel surf y otras actividades acuáticas vinculadas al turismo activo y deportivo.

Estas iniciativas, inicialmente consideradas menos atractivas para el perfil del crucerista, han ganado protagonismo al integrarse en una oferta más variada y adaptada a las nuevas demandas del visitante.

De forma paralela, se han promovido experiencias en contacto con la naturaleza en distintos municipios del entorno, apostando por un turismo respetuoso y territorialmente distribuido.

Este proceso es fruto de una estrategia sostenida en el tiempo cuyos resultados comienzan a ser visibles.

Entre ellos destaca la consolidación de los denominados 'Green Tours', que actualmente cuentan con 21 propuestas orientadas a un turismo responsable.

Estas experiencias no solo amplían las opciones disponibles, sino que además se están incorporando progresivamente a los canales de comercialización, mejorando su accesibilidad y visibilidad.

El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha subrayado que "el Puerto de Motril está consolidando un modelo de crecimiento basado en la sostenibilidad y en la diversificación de la oferta turística, lo que nos permite atraer un perfil de visitante cada vez más interesado en experiencias auténticas y respetuosas con el entorno".

"Estas dobles escalas reflejan la confianza de las navieras en nuestro destino y el trabajo coordinado con el sector para generar oportunidades en toda la provincia", ha agregado.

La previsión para la temporada de cruceros apunta a un total de 71 escalas, con la llegada de 125.949 pasajeros y 54.224 tripulantes, cifras que consolidan la tendencia de crecimiento y que, según la Autoridad Portuaria, "refuerzan el papel del Puerto de Motril como motor turístico y económico de la provincia".