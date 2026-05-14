El puerto de Motril (Granada) participa en Huelva en el Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y el Campeonato de Pádel

El puerto participa en Huelva en el Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y el Campeonato de Pádel. - PUERTO DE MOTRIL

GRANADA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Motril (Granada) participa esta semana en Huelva en el XXIX Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y el II Torneo Interpuertos de Pádel, una cita deportiva ya consolidada dentro del sistema portuario español y que reúne en esta edición a más de 500 participantes de las 28 autoridades portuarias y de Puertos del Estado.

La capital onubense acoge por primera vez este encuentro deportivo tras tomar el relevo de Cartagena, sede de la edición anterior.

La competición, organizada por el Puerto de Huelva y Puertos del Estado, se celebra hasta el próximo sábado en diferentes instalaciones deportivas de la ciudad.

El campeonato de fútbol sala arrancó con una intensa jornada inaugural en la que se disputan 42 partidos entre los equipos integrados en siete grupos de competición.

Los encuentros se celebran en el Palacio de Deportes Carolina Marín y en los pabellones Príncipe de Asturias y Lydia Valentín, situados en el campus de El Carmen de la Universidad de Huelva.

Paralelamente, el II Torneo Interpuertos de Pádel congrega a más de 80 deportistas en categorías masculina, femenina y mixta en las instalaciones del Club de Pádel Panorámico Huelva. Solo durante este jueves están programados 54 partidos repartidos en diez pistas.

La competición continuará el viernes con las fases eliminatorias de fútbol sala y una nueva jornada de pádel antes de las semifinales y finales previstas para el sábado, día en el que también se disputarán el partido por el tercer y cuarto puesto, un encuentro amistoso entre las selecciones de Puertos del Atlántico y Puertos del Mediterráneo y la gran final del torneo.

Además del componente deportivo, el encuentro se ha convertido en un espacio de convivencia y relación entre profesionales del ámbito portuario nacional.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y de la Universidad de Huelva, así como con el patrocinio de empresas vinculadas al sector portuario e industrial.