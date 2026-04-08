El Puerto de Motril (Granada) pone en marcha el II Premio Internacional de Poesía 'Puerto de la Alhambra'

El Puerto de Motril consolida su apuesta por la cultura con la presentación de la II edición del Premio Internacional de Poesía "Puerto de la Alhambra" - PUERTO DE MOTRIL

GRANADA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Motril consolida su apuesta por la cultura con la presentación de la segunda edición del Premio Internacional de Poesía 'Puerto de la Alhambra'

El Palacio de Carlos V del recinto nazarí ha sido el escenario elegido para la presentación de este certamen en un acto que ha contado con el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, quien ha destacado la proyección del Puerto de Motril "como espacio dinámico y abierto, reafirmando que invertir en cultura es fortalecer nuestro compromiso con el futuro y la ciudadanía".

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación de Granada, Marta Nievas, ha destacado que este certamen literario también supone para la institución provincial "una forma de entender el turismo, como demuestra nuestro compromiso por convertir Granada en Capital Europea de la Cultura en 2031".

Gerardo Martín Rodríguez, de la editorial Puerta de Granada, ha celebrado que "la poesía siga siendo un territorio de revelación y búsqueda a través de obras como 'Fulgor', ganadora de la primera edición".

"Apostamos por este certamen para posicionar a nuestra ciudad como un referente de la creación literaria, tendiendo puentes entre nuestra identidad marinera y la comunidad internacional", ha indicado, por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Motril, Juan Fernando Hernández Herrera.

Fausti Béjar Pulido, en representación de la Mancomunidad de la Costa Tropical, ha valorado "el papel vertebrador, también de la cultura, entre los distintos municipios y entre estos con el puerto de la institución supramunicipal".

Y por último, el presidente del jurado del premio, Antonio Chicharro Chamorro, ha expresado su compromiso de "mantener el rigor profesional que da sentido a este galardón".

También han estado presentes en el acto la concejala de Protocolo del Ayuntamiento de Granada, Carolina Amate Villanueva y el director del Patronato Provincial de Turismo, Manuel Muñoz.

Desde la Autoridad Portuaria de Motril han recordado que en la primera edición del Premio Internacional de Poesía 'Puerto de la Alhambra' concurrieron más de un centenar de poemarios de diversos países, con una notable participación de autores hispanoamericanos.