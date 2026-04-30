El Puerto de Sevilla aprueba el pliego que regirá el concurso del astillero de reparación de buques

Imagen área del astillero de reparación de buques. - APS

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha aprobado este jueves el pliego de bases del concurso público que permita seleccionar una oferta para el otorgamiento de una concesión administrativa de parte de las instalaciones del antiguo astillero.

En concreto, la concesión irá destinada al mantenimiento y reparación de buques y embarcaciones; con posibilidad de construcción y reciclaje naval, y de reparación de otros elementos y estructuras marítimas, tal como informa en una nota de prensa.

El ámbito de actuación abarca una superficie de cerca de 22.000 m2 e incluye el actual dique seco --instalación portuaria para la reparación de buques fuera del agua--, el extremo sur del Muelle de Armamento, para trabajos sobre el buque a flote, y un edificio de oficinas de dos plantas que antes albergaba la dirección del astillero. También, contempla una rampa de varada, en la actualidad en desuso, entre otras superficies anexas.

El Pliego de Bases, que en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Portal de Transparencia de la APS, establece una inversión mínima de tres millones de euros por parte del adjudicatario para la modernización del ámbito.

Entre las mejoras recogidas, este documento propone la puesta en funcionamiento de la rampa de varada y la reparación o construcción de la puerta flotante del dique seco. La concesión tendrá un plazo máximo de 25 años, con posibilidad de prórroga cinco años más.

Con esta licitación, la Autoridad Portuaria de Sevilla promueve la modernización de las instalaciones del antiguo astillero, refuerza la logística vinculada a la industria naval y revitaliza espacios actualmente en desuso, como el varadero.

La licitación responde, además, al creciente interés de empresas del sector portuario y garantiza la máxima concurrencia para la ocupación del ámbito, una vez finalizada la actual concesión administrativa de Astilleros del Guadalquivir que expira en diciembre de 2026.

Conforme al artículo 86 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, este procedimiento facilita la participación de empresas interesadas en el dominio público portuario. Tras la publicación del concurso, se dará como plazo para presentación de las ofertas hasta mediados de septiembre.

En la actualidad, el Polígono de Astilleros mantiene una intensa actividad industrial relacionada, principalmente, con el sector metalmecánico y su industria auxiliar. Allí, empresas como GRI Towers, Tecade o Megusa, fabrican grandes estructuras metálicas como secciones de torres para la eólica marina o piezas para puentes. También, operan otras compañías como GMetal, Metalia, Apimosa, Diseño y Soluciones Ambientales, OCA Global, Atlántico 18 y Astilleros del Guadalquivir.