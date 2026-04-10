Los puertos andaluces esperan más de 300 escalas de cruceros esta primavera

Archivo - Imagen de archivo de dos cruceros amarrados en el Puerto de Cádiz. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los puertos andaluces esperan la llegada de más de 300 escalas de cruceros esta primavera. El Puerto de Cádiz será el que más cruceros reciba hasta junio (128), seguido del Puerto de Málaga (117). Por contra, los puertos de Almería y Huelva serán los que menos cruceros reciban con diez escalas, respectivamente.

Según datos facilitados por las autoridades portuarias a Europa Press, el Puerto de Sevilla recibirá 22 escalas esta primavera y el Puerto de Motril (Granada), nueve buques con 14.583 cruceristas en el mes de abril. Como novedad, este año, cuatro cruceros harán su primera escala en Sevilla.

De esta forma, comienza la primavera en el Puerto de Málaga y con ella una de las temporadas altas para el turismo de cruceros, durante la cual se prevé la llegada de 172.000 pasajeros a bordo de 117 buques hasta el próximo 29 de junio, "consolidando las cifras respecto al mismo periodo del año anterior".

Concretamente, la temporada se ha abierto con la "exclusiva" escala de 'Four Seasons Yacht', que ha elegido Málaga para celebrar su ceremonia de bautismo. Además, otros 66 buques pertenecientes a navieras de lujo y premium prevén llegar al Puerto de Málaga hasta junio, suponiendo más de un 50% del total de las escalas previstas los próximos meses, "continuando la tendencia al alza de este tipo de turismo".

Además del 'Four Seasons Yacht', otros dos buques visitarán por primera vez el recinto portuario de Málaga, siendo el 'Legend of the Seas', de Royal Caribbean, el que cierre la temporada el próximo 29 de junio. De hecho, Málaga será el primer puerto europeo donde hará escala este buque procedente del Caribe en su viaje inaugural, desde donde comenzará su temporada estival por el Mediterráneo.

Asimismo, durante este periodo, el Puerto de Málaga acogerá un máximo de cuatro cruceros al día, durante las jornadas del 13 de abril, 2 de mayo, 5 de mayo y 26 de junio, durante los cuales se combinarán escalas de pequeños y grandes buques. Esta distribución favorecerá, por tanto, "la diversificación de las excursiones y facilitará un control sostenible del flujo turístico procedente del transporte marítimo".

Por su parte, el buque 'Seven Seas Voyager', con casi 700 cruceristas a bordo ha sido el que ha iniciado la temporada en el Puerto de Almería. Además, este próximo sábado espera una doble escala, protagonizada por los cruceros Wind Star y Star Flyer. No obstante, durante el mes de abril se sumarán otros cuatro buques.

En esta línea, la calidad y tipología de los buques --en su mayoría pertenecientes a segmentos premium y boutique-- buscan destinos con "identidad propia", que es la principal característica del turismo de cruceros en Almería.

Por otro lado, está previsto que el 18 de abril llegue al Puerto de Motril el primer buque de la temporada. Se trata del velero de lujo Star Clipper. Además, el mes de abril concluirá con el Norwegian Epic, el día 29, con 4.200 pasajeros. En cuanto al Puerto de Huelva, tiene previsto recibir a finales de abril los primeros buques en el Muelle de Levante. Sin embargo, Cádiz recibirá un total de 43 escalas en abril, 30 en mayo y 36 en junio.

Por último, destacar que Sevilla recibió la primera escala de cruceros de esta primavera el pasado 27 de marzo con Azamara Journey. La última escala prevista será la del Seaborn Venture, el 14 de junio. Además, pasarán el Corinthian, el Azamara Quest, el Scenic Eclipse, World Voyager, Douglas Mawson, Scenic Eclipse II, SH Diana, Star Legend y Europa. Así, Hanseatic Nature, Clio, Evrima, Vidanta Cruises, atracan en el Muelle de Tablada por coincidir esa semana con la Feria de Abril.