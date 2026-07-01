Abierto el plazo para que los comercios se adhieran al Bono Mairena 2026 para incentivar el comercio local

Archivo - El alcalde de Mairena (Sevilla), Antonio Conde, sobre el Bono Mairena durante 2026. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha abierto el plazo para que los establecimientos del municipio se adhieran al Bono Mairena 2026, el programa municipal de pagos bonificados con el que el consistorio volverá a incentivar las compras en el comercio local. Los comercios interesados pueden presentar su solicitud hasta el próximo 16 de julio a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Tal y como ha concretado la Administración local, ya se ha publicado las bases reguladoras de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla --en la edición del pasado miércoles, 24 de junio--. Y, además, ha creado el correspondiente trámite electrónico, al que las firmas maireneras pueden adherirse en 'mairenadelaljarafe.sedelectronica.es'.

En concreto, los comercios que formalicen su adhesión podrán participar en la campaña prevista en los meses de octubre y noviembre, meses durante los que aceptarán pagos realizados mediante la aplicación oficial del Bono Mairena y podrán beneficiarse del incremento de compras que genera este programa municipal.

Tal y como afirmara el alcalde de Mairena, Antonio Conde, en sus redes sociales, cuando confirmó la reedición del programa, "desde el Ayuntamiento volvemos a poner en marcha en 2026 el Bono Mairena porque queremos seguir apoyando a nuestro comercio local y la economía de nuestras familias". El regidor ha añadido que esta iniciativa supone "más mairenismo para fomentar la prosperidad de la que disfrutamos".

En concreto, los establecimientos adheridos podrán aceptar compras realizadas mediante la aplicación del Bono Mairena, en la que cada persona participante podrá ingresar hasta 50 euros y recibir otros 50 euros de bonificación aportados por el Consistorio.

De este modo, los comercios participantes podrán beneficiarse de un mayor volumen de compras durante la campaña, que permanecerá activa mientras exista saldo disponible y, en todo caso, hasta finales de noviembre.

En contexto, esta iniciativa forma parte de la estrategia del Ayuntamiento para "fortalecer el comercio de barrio, aumentar la actividad económica de los establecimientos locales y favorecer que las compras de los vecinos se realicen en Mairena".