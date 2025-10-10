La defensa del profesor investigado por presunto abuso sexual a menores en Casariche (Sevilla) denuncia "intimidaciones"

El letrado anuncia acciones legales ante el Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad

SEVILLA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El abogado del profesor investigado por presunto abuso sexual a menores en un colegio público de Casariche (Sevilla), el letrado Luis Romero, ha denunciado "intimidaciones" contra su defendido y varios testigos, así como una presunta "obstrucción a la justicia", y ha anunciado la presentación de acciones legales ante el Juzgado de Instrucción número 2 del municipio sevillano de Estepa, que instruye el caso.

Así lo ha confirmado Romero en un comunicado, en el que ha afirmado que desde el pasado 2 de octubre, fecha en la que declararon las tres profesoras, se han producido "una serie de hechos que constituyen varios presuntos delitos que serán denunciados en los próximos días", entre ellos "obstrucción e intimidación a testigos", así como "injurias y calumnias" vertidas contra su cliente.

Según el texto, entre estos hechos se incluyen "la aparición de pancartas y octavillas con el lema 'Los niños no mienten. Justicia' en domicilios de testigos y del profesor", así como "una manifestación celebrada el 3 de octubre en Casariche y otra convocada para el día 8".

El letrado Luis Romero ha considerado que "estas actuaciones vulneran derechos fundamentales y crean una alarma social", además de "afectar a la intimidad y los derechos de los menores". Por todo ello, ha anunciado que el despacho "interpondrá las acciones penales pertinentes y solicitará medidas cautelares para evitar la obstrucción a la investigación judicial".

Según Romero, los hechos se remontan a abril de 2025, cuando varias madres de niños de entre tres y cuatro años de edad del Colegio Lope de Vega de Casariche presentaron varias denuncias ante la Guardia Civil porque, según ellas, algunos niños les habían descrito conductas presuntamente ocurridas en los baños del colegio que podrían constituir abusos sexuales.

El abogado Luis Romero ha señalado que a su defendido se le dio traslado de dichas denuncias y su contenido, así como de algunas otras presentadas posteriormente, negando "en todo momento que tuviese algo que ver con esos hechos". Asimismo, ha añadido que el docente "así lo ratificó ante la jueza de Instrucción que le tomó declaración respondiendo a todas las preguntas que se le formularon".

Romero indica también que el director del centro educativo afirmó en su declaración judicial que, a su entender, "es imposible que los hechos denunciados hayan podido ocurrir en su colegio debido a cómo son las instalaciones del edificio, dónde están ubicados los baños y porque los niños están siempre vigilados y cuidados".

El comunicado ha incidido en que el director manifestó igualmente que "los profesores no cambian a los menores ni los acompañan al baño" y que el profesor investigado "no está nunca solo con los niños", ya que "como profesor de apoyo de tres clases de infantil, siempre están presentes las tres profesoras tutoras de esos grupos".