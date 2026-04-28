Aceptan en Sevilla hasta dos años y medio de cárcel por explotar a un hombre en trabajos agrícolas sin sueldo

Archivo - Audiencia Provincial de Sevilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos acusados de "obligar" a un hombre con un "retraso leve moderado" y "analfabeto" a trabajar en la recogida de patata "sin sueldo" y bajo el pretexto de la devolución de una deuda de 20.000 euros han aceptado una condena de hasta dos años y seis meses de prisión tras reconocer los hechos y gracias a un acuerdo alcanzado entre la defensa de ambos y el Ministerio Público, quien, en un principio, pedía hasta trece años de prisión para ambos.

Cabe mencionar que, finalmente, no llegarán a pisar la cárcel, al aplicar el tribunal una medida excepcional de suspensión de las penas privativas de libertad durante cuatro años con la condición de que no vuelvan a delinquir en este periodo de tiempo. "Estamos haciendo un gran esfuerzo, deben tenerlo en cuenta. No les pido ni que sean buenas personas, pero no pueden volver a cometer delitos. Deben saber que aprovecharse de otros, no está bien", ha sostenido el magistrado dirigiéndose a ambos investigados tras concretar el acuerdo alcanzado.

Durante la vista oral que ha acogido este martes la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, el hombre ha sido declarado culpable de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, así como de un delito continuado de falsedad en documento oficial. La mujer, por su parte, ha sido declarada culpable tan solo del primero. El encausado ha sido condenado, en un principio, a dos años y seis meses de prisión, mientras que esta segunda había sido condenada a dos años, por el primero de los delitos.

Además, el tribunal ha tenido en cuenta que ambos ya habían ingresado con carácter previo a la celebración de la cita la cantidad de 6.000 euros, en concepto de responsabilidad civil. Por ello, se ha aplicado una circunstancia atenuante de reparación del perjuicio, así como una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, al considerar que si bien los hechos tuvieron lugar en 2019, no ha sido hasta este mes de abril de 2026 cuando el procedimiento ha sido, finalmente, señalado para su celebración.

EL RELATO DE LA FISCALÍA

Según el escrito de conclusiones del Ministerio Público, los hechos se remontan a julio del año 2019, cuando los dos acusados "aprovecharon" la condición de un hombre "huérfano de padres, con un retraso leve moderado, analfabeto y con una inmadurez emocional que le hace fácilmente influenciable" y con "escasa capacidad de razonamiento y flexión", entre otros, todo circunstancias "fácilmente apreciables a la vista".

Así las cosas, le ofrecieron trabajar en el sector agrícola, algo que el hombre aceptó. Por ello, inició su trabajo en la recogida de patatas por fincas de la comarca "y siempre bajo las órdenes y el control de los encartados, quienes le retuvieron su documentación personal desde un primer momento".

De hecho, "pese a que este hombre trabajaba jornadas completas en la recogida de patata, los inculpados nunca le abonaron salario alguno con el pretexto de que habían pagado por él 20.000 euros y que, además, no podía marcharse hasta que no saldase su deuda".

Durante el tiempo que permaneció en esta situación, "el varón vivía con los encartados en una vivienda donde le habilitaron un sofá en un pasillo para que el mismo durmiera, si bien finalmente terminó alojado en la azotea, donde dormía en un colchón en el suelo, con el único cobijo de una tienda de campaña".

Además, uno de los acusados, "prevaliéndose del déficit intelectual de este hombre, con la excusa de regularizar su situación, usó su documentación personal dándole de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) como autónomo en la actividad de apoyo a la agricultura". El afectado era "ajeno por completo" a esta situación. Así, figuró de alta al menos desde el 13 de agosto de 2019 hasta el 10 de octubre de 2019, todo ello con la intención de "dotar de apariencia de regularidad contratos temporales en el sector agrario".

De hecho, prosigue el escrito, "fueron varias las ocasiones en las que la víctima pidió a sus captores que le dejaran regresar a su lugar de origen, negándoselo siempre". Posteriormente y "angustiado por esta situación, el hombre consiguió finalmente escapar de la vivienda con la excusa de ir a tirar la basura, siendo localizado desorientado y con síntomas de desnutrición en una venta sita en zona próxima a una venta de Alcalá de Guadaíra".

En un registro de vivienda de los acusados, se halló, entre otros efectos, documentación personal de la víctima, documentación laboral de varios ciudadanos rumanos y libretas con anotaciones, así como un total de 745 euros procedentes de la ilícita actividad.

El grado de discapacidad que presenta este hombre hace que el mismo "sea una persona especialmente vulnerable ante determinadas situaciones sociales, donde precise sopesar ventajas e inconvenientes de sus decisiones más allá de lo inmediato".