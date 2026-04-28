Cinco detenidos en Roquetas de Mar (Almería) tras desarticular una red que regularizaba extranjeros con contratos falsos

Agentes de la Policía Nacional revisan documentación durante la operación contra una trama de contratos falsos y altas fraudulentas en la Seguridad Social en Roquetas de Mar (Almería). - POLICÍA NACIONAL

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas tras desarticular en Roquetas de Mar (Almería) un entramado dedicado a facilitar contratos falsos y altas fraudulentas en la Seguridad Social con el objetivo de regularizar administrativamente a ciudadanos extranjeros y acceder de forma ilícita a prestaciones públicas.

La investigación, desarrollada por agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Ejido, se inició tras una comunicación de la Unidad de Análisis Avanzado de Datos para la Prevención del Fraude en Almería, que alertó sobre un ciudadano extranjero dado de alta en una empresa de limpieza considerada "ficticia" por la Inspección de Trabajo.

Los agentes comprobaron que la responsable de la empresa, una empresaria autónoma de nacionalidad española, ofrecía contratos laborales simulados a personas extranjeras en situación irregular para que pudieran incorporarlos a sus expedientes de residencia.

Por cada contrato cobraba entre 3.000 y 3.500 euros, además de cantidades mensuales de entre 420 y 620 euros por mantener las altas ficticias en la Seguridad Social, según ha detallado la Comisaría en un comunicado.

La operación ha permitido detectar cinco altas laborales simuladas, correspondientes a tres ciudadanos senegaleses y dos españoles, quienes reconocieron no haber trabajado para la empresa investigada. Además, dos de ellos utilizaron las cotizaciones fraudulentas para solicitar prestaciones por desempleo y llegaron a percibir indebidamente 7.823,28 euros.

A la principal investigada se le atribuyen delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal, fraude a la Seguridad Social y estafa. Las diligencias practicadas han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de Roquetas de Mar.

La operación ha contado con la colaboración de los ayuntamientos de El Ejido y Vícar, la Tesorería General de la Seguridad Social, a través de la Unidad de Control y Prevención del Fraude, y la Oficina de Extranjeros de Almería.