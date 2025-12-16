Acuerdo entre CCOO y la empresa de limpieza viaria de Dos Hermanas (Sevilla) para una subida salarial

Acuerdo entre CCOO y la empresa de limpieza viaria de Dos Hermanas para una subida salarial - CCOO SEVILLA

DOS HERMANAS (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El sindicato Comisiones Obreras y la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), Teyja, han llegado a un acuerdo para revalorizar los salarios acorde a la subida del funcionariado además de un plus adicional para la categoría de conductor de 100 euros brutos, así como medidas de conciliación laboral y familiar.

El secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Sergio Montero, ha calificado el acuerdo como "muy satisfactorio" y ha agradecido la colaboración de la plantilla, "a quien continuaremos prestando el asesoramiento que necesite para mejorar sus condiciones".

El acuerdo permitira revalorizar los salarios acorde a la subida del funcionariado que permitirá que, entre 2026 y 2028, haya un crecimiento del 11,5% además de un plus adicional para la categoría de conductor de 100 euros brutos. Para fomentar la conciliación, se implementará un régimen de turnos que se pactará sin imposición por parte de la empresa.