Cuerpo llama a movilizar el voto el 17M y señala que las CCAA gestionan "cuatro de cada diez euros" públicos

El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, en una atención a medios. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha hecho este jueves un llamamiento a la movilización del electorado de cara a las próximas elecciones andaluzas al subrayar la relevancia de los comicios autonómicos y señalar que las comunidades autónomas gestionan "cuatro de cada diez euros" del presupuesto total de las administraciones públicas, en ámbitos que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos, como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

A preguntas de los periodistas tras mantener un encuentro con el sector empresarial en Aljaraque (Huelva) sobre las expectativas electorales del PSOE-A y sobre la posibilidad de revertir las encuestas, el ministro ha defendido que hay que "estar peleando hasta el final, como siempre en todas las elecciones", en un mensaje en el que ha apelado a la movilización del electorado en una convocatoria que considera especialmente relevante por el peso competencial y presupuestario de las autonomías.

En este sentido, Cuerpo ha vinculado la necesidad de impulsar la participación con la posibilidad de un cambio político en Andalucía, al sostener que una elevada movilización ciudadana puede resultar determinante en el desenlace electoral.

Así, ha señalado que hace apenas unos días coincidió en Sevilla con la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de quien ha destacado la actitud con la que afronta el actual escenario político.

En concreto, el ministro ha asegurado que la "ilusión, la fuerza y la energía" que percibió en Montero están "dedicadas a ser capaces de transmitir la necesidad de que haya un cambio en Andalucía", una idea que, según ha indicado, debe trasladarse "día a día" a los ciudadanos.

Cuerpo ha situado además en el centro del debate la importancia de las elecciones autonómicas frente a la tendencia, según ha apuntado, de registrar menores niveles de participación respecto a las elecciones generales.

En este punto, ha advertido de que "siempre tendemos a ir más a votar en las elecciones generales que en las autonómicas", asegurando que habitualmente existe una diferencia de participación de en torno a diez puntos entre ambos procesos electorales.

A su juicio, ese dato evidencia la necesidad de reforzar el mensaje sobre la trascendencia de unos comicios en los que, según ha defendido, se decide el modelo de gestión de servicios públicos esenciales.

En este contexto, el titular de Economía ha puesto el foco en el papel que desempeñan las comunidades autónomas en la ejecución del gasto público, insistiendo en que el alcance de sus competencias convierte las elecciones autonómicas en una cita de especial importancia para los ciudadanos.

"Tenemos todos que ser conscientes de lo que nos jugamos en las elecciones de nuestras autonomías, de nuestras comunidades autónomas", ha manifestado Cuerpo durante su comparecencia ante los medios.

En esa línea, ha enmarcado que "cuatro de cada diez euros, de los que se gastan en el presupuesto de todas las administraciones, los utilizan, los gasta, los ejecutan las comunidades autónomas", en referencia al volumen de recursos cuya gestión recae en los Gobiernos regionales.

El ministro ha precisado además que esos recursos se destinan a áreas especialmente sensibles para el día a día de la ciudadanía, citando expresamente la sanidad, la educación y los servicios sociales.

A partir de ese planteamiento, ha sostenido que el debate electoral autonómico no debe desligarse de la gestión concreta de esos recursos públicos ni del modelo político que determina su destino.

"Eso es lo que se decide, el modelo que queremos para gastar esos euros, ese dinero, esas partidas presupuestarias en elementos tan importantes de nuestro día a día como el colegio de nuestros hijos, los centros de salud o la atención de la dependencia de nuestros mayores", ha afirmado.

Por ello, Cuerpo ha reiterado la necesidad de "movilizar" al electorado y de "ser capaces de llamar a la gente" para favorecer una participación elevada en las próximas elecciones andaluzas.

