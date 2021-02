Adelante Sevilla pide "adecentar" el solar de Su Eminencia utilizado para carreras ilegales de coches

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo municipal Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, ha criticado este viernes el estado de abandono del solar ubicado junto al centro de salud La Plata, en Su Eminencia, que ha quedado convertido en una pista de carreras ilegales de coches, "como vienen alertando los vecinos de la zona desde hace años".

El dirigente ha exigido al alcalde de la ciudad, Juan Espadas (PSOE), que atienda las demandas ciudadanas al respecto --"recogidas en una moción presentada por Adelante ante la Junta Municipal del Distrito"-- y que "no postergue más el cumplimiento de compromisos cuya solución anunció tres años atrás", ha destacado en un comunicado.

González Rojas se ha pronunciado así durante la visita que ha realizado a la zona acompañado de la también concejal Sandra Heredia y donde ambos han tenido la oportunidad de conocer de primera mano las propuestas vecinales para normalizar el uso del solar mencionado.

Entre las iniciativas ciudadanas incluidas en la moción de Adelante se encuentra la colocación de bolardos y señalización en las entradas y salidas habilitadas para evitar tanto los cruces indiscriminados de coches como el uso de aceras y los pasos de cebra para su acceso; el refuerzo de la vigilancia con mayor presencia de Policía Local al objeto de garantizar el cumplimiento de las normas de circulación; el incremento de las labores de limpieza en la zona y el lavado de los contenedores de manera periódica; y, por último, exigir al propietario del solar que adecente el espacio y garantice un correcto mantenimiento.

Como han explicado los propios vecinos del barrio, según señala la formación, "el abandono crónico del solar por parte del Ayuntamiento ha provocado su conversión en un espacio fuera de todo control utilizado para sortear los semáforos, donde son habituales las carreras de vehículos, y que los coches acceden por los pasos de peatones, provocando multitud de situaciones de peligro para los viandantes".

A ello se añade, que los intentos de adecentar el solar "no sólo no han surtido efecto sino que, debido a los materiales utilizados, han incrementado el polvo y la suciedad en la zona, circunstancia que se agrava en días de lluvias y el viento hasta embarrar las calles limítrofes". Ante esta situación, González Rojas ha exigido una actuación "urgente" del equipo de gobierno y ha lamentado que, pese a las denuncias que su grupo ha llevado al Ayuntamiento desde el mandato anterior, el alcalde "siga in prestar atención a un problema de seguridad fácilmente solucionable".