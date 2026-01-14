Aena licita por 3,5 millones la construcción de otra sala VIP en el aeropuerto de Sevilla

Sala VIP actual del aeropuerto de Sevilla. - AENA

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aena acaba de licitar por 3.547.383 euros (importe neto) la construcción de otra sala VIP en el aeropuerto de Sevilla. En este sentido, las empresas interesadas en acometer este proyecto, que tendrá un plazo de ejecución aproximado de un año, podrán presentar sus ofertas hasta el 2 de febrero.

Las nuevas dependencias se levantarán como una edificación anexa a la zona norte del terminal y contarán con una superficie útil de casi 780 metros cuadrados, más del doble de lo que tiene la sala VIP actual. La obra pretende dar respuesta a la creciente demanda de este tipo de servicios en el aeropuerto, informa en un comunicado.

Durante los tres últimos años, el número de usuarios de la sala VIP se ha incrementado cerca de un 90% (hasta los 122.443 pasajeros) y, "pese a haber acometido sendas ampliaciones en 2018 y 2024, sus dimensiones no permitirían cubrir las necesidades futuras".

Entre otras prestaciones, las nuevas instalaciones ofrecerán sala de reuniones, área de descanso, prensa y televisión, una amplia zona de catering o núcleos de aseos con sala de lactancia.

El proyecto, además, cuidará la accesibilidad e incorporará materiales sostenibles y naturales a sus acabados finales. Una vez que entre en servicio la nueva sala VIP, la que está operativa en estos momentos se adecuará para destinar ese espacio a nuevos usos.