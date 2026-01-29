Agricultores de Sevilla convocan para el 10 de febrero las protestas al acuerdo con Mercosur aplazadas por el temporal

Archivo - Tractorada de protesta en la calle Virgen del Patrocinio, en una foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concentración de agricultores y ganaderos de Sevilla, acompañados de tractores, en protesta por el acuerdo de Mercosur "y el resto de problemas que arrastra el sector agrario", se celebrará el próximo día 10 de febrero. La movilización estaba organizada para este jueves ante la Subdelegación de Gobierno, si bien quedó aplazada por el temporal de lluvia y viento que recorre la provincia, que motivó la activación del nivel 1 del Plan Municipal de Emergencias de Sevilla.

Las protestas, que se han llevado a cabo este jueves en una treintena de provincias, están organizadas por Asaja-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA Sevilla. La fecha elegida no es casual, dado que coincide con el debate en la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo de la cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur para los productos agrícolas, remarcan los colectivos en un comunicado conjunto.

Para ese día 10 se han convocado diversas tractoradas, que saldrán desde cinco municipios de la provincia; todas ellas a las 8,00 horas, con llegada a la Plaza de España prevista para las 11,00 horas. Así, partirán desde Isla mayor (Federación de Arroceros); Los Palacios (recinto ferial); Alcalá del Río (Cooperativa de Productores del Campo); Carmona (Polígono Industrial El Pilero) y Salteras, también desde el polígono industrial de la localidad.

"Esta cláusula de salvaguarda, que ya han manifestado que no cumplirán los países de Mercosur, no supone ninguna garantía para el sector mientras no se realicen inspecciones paralelas en los países de origen de las mercancías y no se cuente con una autoridad europea independiente de control en los puertos europeos", aseguran los convocantes.

De este modo, el campo andaluz mantiene su rechazo al acuerdo, "tan lesivo para nuestras producciones". "Es sólo la puntilla de una larga lista de problemas derivados del ninguneo al sector agrario. Un sector que ha llegado al límite. La reducción de activos agrarios, el abandono y el cierre de explotaciones y el hundimiento de la cabaña ganadera no son sólo una amenaza son una realidad constatable".

Las organizaciones convocantes han anunciado que "darán la batalla" frente al acuerdo UE-Mercosur y el resto de acuerdos comerciales con terceros países en los que la agricultura "constituye casi siempre la moneda de cambio" y "frente a la falta de garantías presupuestarias en la nueva PAC, el aumento de los costes de producción y una burocracia que asfixia al sector y acaba repercutiendo en los consumidores".