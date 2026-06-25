La Alameda acoge un pregón "coral" del Orgullo para arrancar el fin de semana del Pride de Sevilla

El delegado de Igualdad en el Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, en la presentación de los actos del Pride - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla celebra, entre el 25 y el 28 de junio, una nueva edición del Pride y lo hará en la Alameda de Hércules, tras un mes de actividades de reivindicación y concienciación por la igualdad y la diversidad. La programación --que este año contempla pirotecnia, cañones de confeti, humo de colores y otros efectos especiales-- arranca con el pregón del Orgullo, este jueves, a las 20,00 horas, con el que se dará el "pistoletazo de salida" y que tendrá un formato coral.

El pregón estará a cargo de María Pelae, Falete, Laura Gallego, Manolo Rosado y Jedet. A continuación, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de Uceda, Kate Ryan y Nueva Línea, detalla el Consistorio en una nota de prensa. El viernes, tras la lectura del manifiesto por los derechos de las personas trans, tendrán lugar las actuaciones de Carmen la Hierbabuena, Jedet, ATYAT, Natalia, María Isabel, María Pelae, Belén Aguilera, Imperio Reina, Torrija Asúcar, Patricia Manterola, Gemeliers, Jorge González y Agoney.

Por su parte, el sábado está prevista la Manifestación Orgullo del Sur, que recorrerá, desde las 19,50 horas, la Ronda Histórica antes de desembocar en la Alameda, donde se sucederán las actuaciones de Dani J, Rosalinda, Ríos de Gloria, Rosa López, Chenoa, Barei, Samantha Ballentines, Beth, DNASH, Las Chuches, Cañadas, Lucycalis y Tony Grox, La Húngara y Conchita Wurst.

El domingo, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, se clausurará esta celebración con una gala bajo el título 'Orgullo Andaluz', en la que actuarán Falete, Laura Gallego y Peña Travesti, que brindará un homenaje al espectáculo Azabache. "El Pride de Sevilla vuelve a contar con un formato de pregón coral, una forma de subrayar que el Orgullo es de todos, y que su fuerza está precisamente en la diversidad de quienes lo protagonizan", ha señalado el delegado de Igualdad, José Luis García.

"Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para que esta celebración sea cada año más inclusiva, más accesible y más segura, reforzando la accesibilidad para que nadie se quede fuera de una fiesta que es de toda la ciudad", ha abundado el edil.

TRES PUNTOS DE AVITUALLAMIENTO DE AGUA

Emasesa instalará tres puntos de avituallamiento de agua en distintos espacios de la ciudad con motivo de esta celebración. La iniciativa tiene como objetivo garantizar la hidratación de las personas asistentes a los actos programados, en un contexto de altas temperaturas y elevada concentración de público.

Los tres puntos, distribuidos en función de las actividades previstas, estarán ubicados durante la manifestación del Orgullo, el sábado, en la plaza Carmen Benítez, de 18,45 a 21,45 horas, y en la Resolana, esquina con calle Alonso Vázquez, de 20,00 a 23,00 horas. El tercer punto estará disponible durante el ciclo de conciertos y actuaciones musicales que se extenderá del 25 al 28 de junio en la fuente de la Alameda de Hércules, frente al Centro Cívico Las Sirenas, en horario de 19,30 a 23,00 horas.

Este tipo de actuaciones forman parte de su razón de ser como empresa gestora de un servicio público, respetuosa con la sostenibilidad y atenta a las necesidades de la ciudadanía en situaciones de especial demanda.

'UN ORGULLO ACCESIBLE'

Por segundo año consecutivo, el Consistorio ha habilitado una zona PMR para personas con movilidad reducida frente al escenario de la Alameda de Hércules, que permitirá disfrutar del pregón y de las actuaciones con buena visibilidad y acceso adaptado.