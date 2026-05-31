Alcalá acoge una jornada sobre diálogos educativos para la Convivencia y Memoria Democrática

Imagen de la jornada. - ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

El Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)ha acogido una jornada sobre Diálogos educativos para la Convivencia y la Memoria, bajo el lema 'Educar en dictadura vs educar en democracia' que la Fundación Cives, en colaboración con la Asociación de Memoria Histórica y Democrática y el Ayuntamiento organizaron en este espacio.

Tal y como ha señalado el Consistorio municipal en una nota de prensa, ha contado con la asistencia del delegado de Memoria de Memoria Democrática e Identidad Andaluza, Christopher Rivas, el delegado de Educación, Pablo Chain, de escolares alcalareños de los IES Alguadaíra y Cristóbal de Monroy, así como, profesores, escritores, investigadores y representantes de la Asociación de Memoria Histórica y Democrática de Alcalá de Guadaíra.

De esta manera, el objetivo ha sido celebrar una jornada de reflexión, debate y convivencia con la comunidad educativa sobre los principales retos que debe abordar la Memoria Democrática en el ámbito escolar, donde ha sido establecida de conformidad por la Reforma Educativa que lo incorpora como parte propia del currículo escolar.

Esta jornada de participación escolar se ha organizado junto a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en el marco del programa oficial de política pública de memoria, 'España en libertad. 50 años', con el objeto de apoyar, a través de educación, a una sociedad que desea consolidar la vigencia de sus derechos y libertades democráticas frente a la penetración de ideas y propuestas antidemocráticas de carácter cultural y político. El día se desarrolló con la celebración de varias mesas redondas y foros de debate.

En la clausura ha participado el delegado de Memoria de Memoria Democrática e Identidad Andaluza, Christopher Rivas, quien destacó la magnífica labor que realizan todas las personas para que "se haga justicia, y se llegue a todos los públicos, y a los más jóvenes, para que entiendan que la democracia es nuestro mayor reto, y que todos sepamos dónde están nuestros derechos y libertades".

En esta línea, ha resaltado también el espacio donde se celebró el encuentro como un lugar de "excelencia democrática, ya que es aquí, donde se celebran los plenos del Ayuntamiento y donde se defiende la memoria, y dónde se presentaba hace unos días la Ruta de Blas Infante. Una ruta turística, pero es mucho más allá que todo eso, porque la memoria, porque nuestra historia, porque nuestra identidad, también tiene la capacidad de convertirse en cultura, de generar atractivo turístico y de permitir que gente de aquí y gente de fuera de aquí venga a visitarnos y pueda, al mismo tiempo que conoce nuestros monumentos, nuestras calles o nuestras representaciones culturales más tradicionales, también conozca partes de nuestra historia", ha concluido. Tras su intervención, la jornada ha finalizado con la entrega de diplomas y una comida de convivencia.