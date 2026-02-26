Alcalá de Guadaíra homenajea a la música andaluza en el 28F y rinde tributo a Carlos Cano

Archivo - Imagen de recurso de una Bandera de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALCALÁ (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través del área de Identidad, ha preparado una amplia programación cultural en conmemoración del 28 de Febrero, Día de Andalucía, en el que "se rinde tributo a las señas de identidad a través de la música, no sólo del Himno de Andalucía, sino de piezas del pasado y temas del presente que nos caracterizan como pueblo y nos hacen sentir orgullosos".

Así lo ha recordado, en una nota de prensa, el delegado de Cultura, Christopher Rivas, quien ha resaltado "la variedad musical de la que se podrá disfrutar estos días en Alcalá, desde el tradicional concierto de la centenaria Banda de Música de Alcalá con un repertorio bellísimo y de amplio contenido andaluz comenzando con el Himno de Andalucía, al tributo a Carlos Cano, uno de los cantautores andaluces que con la profundidad de sus letras y sentimientos marcó gran parte del panorama de la música de Andalucía".

"Pero no sólo disfrutaremos de la tradición, también de la calidad de la música y el baile a través del flamenco actual con un 'flashmob' exhibición, y del talento de los artistas actuales, como el concierto de Cristian de Moret", ha añadido el edil. "El Día de Andalucía es una fecha clave para la memoria democrática y la identidad colectiva. Es un día de celebración, de encuentro y de autoestima con el que disfrutaremos de nuestra rica cultura y raíces, con orgullo de ser lo que somos".

Rivas ha aprovechado así la ocasión para destacar "la necesidad de celebrar esta fecha tan importante para los andaluces, el 28 de febrero de 1980, día del referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía. Debemos seguir resaltando su importancia democrática para que las nuevas generaciones tomen consciencia de qué significa el 28F y de lo que supuso para que Andalucía sea hoy la tierra que es".

El viernes 27 de febrero, la cita es en el teatro Gutiérrez de Alba, a las 20,30 horas, con un concierto homenaje a Carlos Cano en el 25 aniversario de su muerte, 'Corazón cerCano' con Fernando Reina. Las entradas (al precio simbólico de 3 euros) están disponibles en el portal municipal de entradas 'https://entradas.alcaladeguadaira.es/es/recintos'.

El 28F se ha programado una jornada con diversas actividades. A las 11,30 horas, en el entorno de la Plaza de la Almazara-Parque Centro, se desarrollará el Concierto Institucional del Día de Andalucía con la Banda de Música de Alcalá. "Una edición que será simbólica al cumplirse 90 años del asesinato del Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, por lo que se recogerán piezas musicales de la época".

Posteriormente, se desarrolla una actividad cultural lúdica con un 'flashmob' de Flamenco de la academia de las Hermanas Villaú. A las 20,30 horas, se celebrará el concierto del cantante andaluz Cristian de Moret en el teatro Gutiérrez de Alba. Las entradas tiene también un coste de 3 euros.



