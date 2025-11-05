Alcalá de Guadaíra será escenario de tres conciertos del Festival Internacional de Jazz de la Diputación de Sevilla

El delegado municipal de Cultura de Alcalá, en la presentación de los conciertos del Festival Internacional de Jazz de la Diputación. - AYTO.DE ALCALÁ

El Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá (Sevilla), en el marco de la XXXII edición del Festival Internacional de Jazz de la Diputación, acogerá dos actuaciones dentro de su ciclo de conciertos, tal y como ha explicado el delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas.

El primero de ellos será el 15 de noviembre, a las 20,30 horas, con María Parra Trío. Una pianista y compositora española con proyección internacional que llega desde Nueva York con un repertorio lleno de creatividad. Junto a ella actuarán Miguel Rodrigáñez al bajo y Gonzalo Maestre a la batería. Una interpretación libre, sin etiquetas y que busca conectar tradición e innovación en una misma obra, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Según los autores, sus piezas son "paisajes emocionales" por lo que será una actuación "que seguro que no dejará indiferente a nadie".

El segundo concierto, el 22 de noviembre a la misma hora, será el turno de Lovis G. Una agrupación musical con repercusión internacional y afincados aquí, en Andalucía. Llegan a Alcalá con su nuevo proyecto: 'Be The light'. Un homenaje a las voces femeninas del Jazz con un repertorio de canciones clásicas "pero con su sello personal, manteniendo esa energía tan característica del Funk junto a la fuerza del Soul".

El delegado de Cultura ha explicado que, además de estas dos citas, también se añade una actividad dirigida al público escolar. Será el día 26 de noviembre, de la mano de Mingo Fernández y Fernando María, que intentarán acercar a los más pequeños el jazz y la música latinoamericana con el objetivo de generar curiosidad por la música.

Rivas ha asegurado que para Alcalá "es un lujo recibir cultura musical y, en particular conciertos, de un género tan sensible y especial como el jazz" y ha invitado a todos los vecinos de Alcalá a disfrutar de estas actuaciones. Las entradas se pueden adquirir por el precio de 3 euros en el portal de venta: 'entradas.alcaladeguadaira.es'.