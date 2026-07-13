Alcalá de Guadaíra (Sevilla) abre el plazo de subvenciones 2026 dirigido a deportistas locales no profesionales

Entrega de diplomas a jóvenes en un evento de 'alcalá+deporte', organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Deportes, ha abierto el plazo de solicitud de la convocatoria 2026 de la Línea 2 de subvenciones que, con un montante de 60.000 euros, "impulsa las carreras de los deportistas locales destacados no profesionales".

Según una nota de prensa del Gobierno municipal, la subvención podrá ser solicitada hasta el 29 de julio por aquellos deportistas alcalareños empadronados en Alcalá que puedan acreditar que han participado, desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, en "competiciones de alto nivel de ámbito autonómico, nacional e internacional", siempre que cumplan lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones y de conformidad con las respectivas Bases reguladoras, como por ejemplo haber conseguido al menos un título autonómico o nacional en la modalidad deportiva que practique.

El delegado municipal de Deportes, Pedro Gracia, ha subrayado que "más de 80 deportistas locales" fueron becados durante la convocatoria del año pasado, fruto del "compromiso y orgullo" que siente el Ayuntamiento hacia los deportistas que han llevado "el nombre de Alcalá por muchas localidades y competiciones".

Asimismo, el delegado ha añadido que el apoyo del ejecutivo al deporte también se ha convertido en una "realidad constatable" con la Línea 1 de subvenciones deportivas a entidades y clubes que participan en competiciones federadas, cuya convocatoria cuenta con otros 200.000 euros y también estará abierta hasta el próximo día 31 de julio.

Según el Consistorio, la línea de subvenciones tiene como objeto ayudar a los clubes a la hora de cubrir costes como licencias de deportistas y entrenadores, las mutualidades, las inscripciones en competiciones y los gastos de arbitrajes y desplazamientos, los seguros de responsabilidad civil o los gastos laborales de los profesionales, entre otros.

La información y requisitos de ambas convocatorias están disponibles en la web municipal y la propia tramitación se realiza de forma telemática en la Sede Electrónica municipal